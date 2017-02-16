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  • Фанат: «В Марсель Путиным были посланы специальные силы, чтобы завоевать Европу»

Фанат: «В Марсель Путиным были посланы специальные силы, чтобы завоевать Европу»

16 февраля 2017, 13:11
26

В документальном фильме о российских футбольных фанатах, который будет показан сегодня в эфире британского телевидения, приводятся слова болельщика из России, который заявил, что в Марсель во время ЧЕ-2016 были посланы специальные силы, чтобы продемонстрировать свою мощь всей Европе, пишет The Guardian.

«В Марселе были специальные вооруженные силы, состоящие из фанатов, посланные Владимиром Путиным завоевать Европу. Футбольное хулиганство дало мне принципы и смелость. Появляется такое чувство, будто ты на вершине Эвереста и способен на все», – рассказал во время фильма фанат Василий «Киллер».

Напомним, что в ходе столкновений английских и российских болельщиков во Франции один из британских фанатов скончался, а несколько россиян получили различные тюремные сроки.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Англия
Комментарии (26)
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MaS1KrE
1487240266
да нам и оружия не надо, кулаками мир завоюем
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Barsuk52
1487240329
чушь
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Asbjorn
1487240699
Фанаты посланные путина,маразм
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Alex3920486
1487241410
Долбоебы...
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STAFOR13
1487241665
спецназ ГРУ ещё бы сказал, просто наши парни в лёгкую могут постоять за себя против этих гейропейцев :D
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kykyi
1487241741
Я бы на месте Мутко и Путина нашел этого фаната и засадил в тюрьму. Он обвиняет Президента в пособничестве футбольным хулиганам и даже "завоевателям Европы". Посмотрим посадят или нет.
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Gullit 76
1487241824
Всё как всегда.Берут полоумного фаната говорящего любую нужную западу хрень -объявляют его агентом Кремля(фсб,лично Путина) и на оснавание слов и дел этого дебила выстраивается Русофобское отношение к России.Между прочим так Геббельс и делал(снимал самых зачуханных пленных солдат - лучше с отклонениями и выстраивал свою теорию об ущербности Русской нации).Ничего нового англики не придумали.
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алекс88
1487242973
Что за хрень эти дебилы несут...может ещё Путин их в кремле собрал...поляну накрыл и благословил на убийства других
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Garrincha58
1487244512
уже не знают чтобы еще придумать, как бы поднасрать русским
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subbotaspartak
1487248826
Тут перебор, Путин сказал Шойгу: Поломать кому-нибудь руку или ногу, Никого за границей не убивать, А лишь немного попугать. Поэтому послали не бойцов спецназа, А таких как это Вася педерасов. Чтоб всем была видна рука Кремля, Всем дебилам, мля...
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