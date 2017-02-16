Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанат: «В Марсель Путиным были посланы специальные силы, чтобы завоевать Европу»

    В документальном фильме о российских футбольных фанатах, который будет показан сегодня в эфире британского телевидения, приводятся слова болельщика из России, который заявил, что в Марсель во время ЧЕ-2016 были посланы специальные силы, чтобы продемонстрировать свою мощь всей Европе, пишет The Guardian.

    «В Марселе были специальные вооруженные силы, состоящие из фанатов, посланные Владимиром Путиным завоевать Европу. Футбольное хулиганство дало мне принципы и смелость. Появляется такое чувство, будто ты на вершине Эвереста и способен на все», – рассказал во время фильма фанат Василий «Киллер».

    Напомним, что в ходе столкновений английских и российских болельщиков во Франции один из британских фанатов скончался, а несколько россиян получили различные тюремные сроки.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 февраля 2017, 10:41

      Да-да ! Это Путин всё устроил и ,даже,читал по листочку инструктаж перед отправкой переодетым морским котикам и десантуре ! А они,лошки,не оправдали доверие! Даже Францию не сумели завоевать ,не говоря уж о всей Европе! Что за болельщики у нас пошли?Ничего доверять нельзя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 16 февраля 2017, 18:36

      Британский фанат пьяный с моста упал, это не имело отношения к тем дракам, а они всё слепляют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 16 февраля 2017, 18:16

      писец у них там крышняк рвет от пережратости..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 февраля 2017, 17:33

      Никто его за язык не тянул. Таким мудакам всегда повыё....ся хочется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 февраля 2017, 15:40

      Тут перебор, Путин сказал Шойгу:
      Поломать кому-нибудь руку или ногу,
      Никого за границей не убивать,
      А лишь немного попугать.
      Поэтому послали не бойцов спецназа,
      А таких как это Вася педерасов.
      Чтоб всем была видна рука Кремля,
      Всем дебилам, мля...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 16 февраля 2017, 15:06

      На вершине Эвереста? А ты был там? Там сил столько, что спуститься бы живым...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 февраля 2017, 15:01

      Вот то что наши меньшим количеством их уделали это факт (хотя я убийство не оправдываю набили рожи и разошлись)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 16 февраля 2017, 14:39

      Киллер - всеизвестный мясной хулиган. Не знаю зачем ему такое говорить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 16 февраля 2017, 14:36

      а Путин был в авангарде))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2017, 14:28

      уже не знают чтобы еще придумать, как бы поднасрать русским

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11