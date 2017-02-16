Фанат: «В Марсель Путиным были посланы специальные силы, чтобы завоевать Европу»

В документальном фильме о российских футбольных фанатах, который будет показан сегодня в эфире британского телевидения, приводятся слова болельщика из России, который заявил, что в Марсель во время ЧЕ-2016 были посланы специальные силы, чтобы продемонстрировать свою мощь всей Европе, пишет The Guardian.

«В Марселе были специальные вооруженные силы, состоящие из фанатов, посланные Владимиром Путиным завоевать Европу. Футбольное хулиганство дало мне принципы и смелость. Появляется такое чувство, будто ты на вершине Эвереста и способен на все», – рассказал во время фильма фанат Василий «Киллер».

Напомним, что в ходе столкновений английских и российских болельщиков во Франции один из британских фанатов скончался, а несколько россиян получили различные тюремные сроки.