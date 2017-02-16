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    «Арсенал» – первый английский клуб, который пропустил 200 голов в рамках Лиги чемпионов

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Баварии» со счетом 1:5. Таким образом, лондонский клуб преодолел отметку в 200 пропущенных мячей в рамках главного еврокубка и стал первой английской командой, которая достигла такого показателя.

    Добавим, что из трех последних противостояний между клубами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «канонирам» ни разу не удавалось выйти из него победителем и пройти в следующий этап.

    Напомним, ответная встреча между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    «У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал» (ВИДЕО)

    Источник: Opta

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    16.02.2017 01:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 февраля 2017, 03:51

      Что-то не удивило. Цепкая и надёжная оборона была максимум в 90-ые у Арсенала, сейчас всё время поиски первого номера в воротах, в обороне тоже позиции не постоянная у многих, да и качество совсем другое игроков. Если бы не Симэн, то давно бы уже преодолели эту отметку, а так только сейчас.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 февраля 2017, 01:22

      Раз пропустил, значит, хотя бы играет там

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > allkeeper 16 февраля 2017, 08:43

      правильно вон сколько команд мечтают туда хоть попасть

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