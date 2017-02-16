«Арсенал» – первый английский клуб, который пропустил 200 голов в рамках Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Баварии» со счетом 1:5. Таким образом, лондонский клуб преодолел отметку в 200 пропущенных мячей в рамках главного еврокубка и стал первой английской командой, которая достигла такого показателя.

Добавим, что из трех последних противостояний между клубами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «канонирам» ни разу не удавалось выйти из него победителем и пройти в следующий этап.

Напомним, ответная встреча между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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