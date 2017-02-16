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    Гилерме заявил, что его цель – попасть в сборную России на Кубок конфедераций

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился своими планами относительно сборной России. По словам стража ворот, он планирует попасть в состав национальной команды на все ближайшие турниры.

    «Кубок конфедераций – это важный тест для сборной перед чемпионом мира-2018. У меня есть цель – быть в сборной России на этих турнирах. Весной мы должны показать хороший футбол и результаты, чтобы убедить тренеров сборной перед Кубком конфедераций. Другого пути нет», – заявил Гилерме.

    Напомним, вратарь «Локомотива» получил гражданство России в 2016 году.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.02.2017 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 февраля 2017, 08:35

      Третьим номером может и попадёт

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