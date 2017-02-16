Лига чемпионов. «Бавария» дома разгромила «Арсенал»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле одержала крупную победу над «Арсеналом» со счетом 5:1. Дублем в составе мюнхенского клуба отметился Тиаго Алькантара.

Отметим, что «Бавария» трижды выбивала «Арсенал» на стадии 1/8 финала турнира. Ранее это случалось в 2005, 2013 и 2014 годах.

Напомним, ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Роббен, 11; 1:1 – Санчес, 30; 2:1 – Левандовски, 54; 3:1 – Алькантара, 56; 4:1 – Алькантара, 63; 5:1 – Мюллер, 88.

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