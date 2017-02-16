Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Бавария» дома разгромила «Арсенал»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле одержала крупную победу над «Арсеналом» со счетом 5:1. Дублем в составе мюнхенского клуба отметился Тиаго Алькантара.

    Отметим, что «Бавария» трижды выбивала «Арсенал» на стадии 1/8 финала турнира. Ранее это случалось в 2005, 2013 и 2014 годах.

    Напомним, ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

    Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 5:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роббен, 11; 1:1 – Санчес, 30; 2:1 – Левандовски, 54; 3:1 – Алькантара, 56; 4:1 – Алькантара, 63; 5:1 – Мюллер, 88.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 16 февраля 2017, 05:11

      И такая команда идет в лидерах АПЛ.... Совсем плох английский футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 февраля 2017, 02:02

      Arsene go home!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 февраля 2017, 01:09

      Да. Немцы выигрывают!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 16 февраля 2017, 01:05

      Сегодня не день Арсенала! Зато футбол был классный!!!Браво Бавария!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 февраля 2017, 01:03

      Такой траходром))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 16 февраля 2017, 01:02

      гол Роббена это космос. омг как он это делает.... просто как рукой закидывает. если бы не травмы то был бы не хуже Месси. его левая нога точно не хуже чем у аргентинца. это нечто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 16 февраля 2017, 01:02

      Бавария суперкоманда. Красавчики сделали мой вечер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 16 февраля 2017, 00:56

      Венгеру в дурку пора. Как можно в таком матче Чеха поле не выпустить? Чех -пол команды. Оспина, вообще, в этом сезоне почти не играл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Андрей32 16 февраля 2017, 00:56

      Арсенал жалко( Не везёт командам, попадающим под баварский каток

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      falanor > Андрей32 16 февраля 2017, 03:26

      учитывая как сыграл ПСЖ то там было бы тоже самое. Реал Барса 120% таже история. жалеть команду не нужно - если хотят быть лучшими в АПЛ или ЛЧ то именно в таких матчах нужно включать командную игру, характер, высокое исполнение. а когда команда плывет после 3 гола - какие нафиг они чемпионы? именно поэтому никто из нормальных не идет в Арсенал - команда вроде как всегда в шорт листе на победу во всех турнирах но все прекрасно понимают что они никогда ничего толком не возьмут. тут вина и тренера и футболистов как по мне. кроме Чеха и Санчеса никого по факту нельзя назвать супер звездным игроком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 16 февраля 2017, 00:50

      А если бы судейские бичи судили бы нормально, то было бы минимум 7:0

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11