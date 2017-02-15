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    «Бавария» выставила на матч с «Арсеналом» самую возрастную оборону в Лиге чемпионов с 2005 года

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» мюнхенская «Бавария» выставила свой самый старый состав обороны на игру данного турнира с ноября 2005 года, когда был разгромлен австрийский «Рапид» (4:0). Средний возраст игроков защиты мюнхенцев составил 29 лет и 173 дня.

    Отметим, что в данной встрече оборона «Баварии» представлена Давидом Алабой, Матсом Хуммельсом, Хави Мартинесем и Филиппом Ламом.

    За ходом встречи можно следить благодаря текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Opta

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    15.02.2017 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 16 февраля 2017, 00:31

      эти возрастные Игроки Арсенал раздавили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 15 февраля 2017, 23:48

      считать разучились? я даже калькулятор использовал для проверки. пересчитайте или удалите статью сразу

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