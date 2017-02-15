«Бавария» выставила на матч с «Арсеналом» самую возрастную оборону в Лиге чемпионов с 2005 года

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» мюнхенская «Бавария» выставила свой самый старый состав обороны на игру данного турнира с ноября 2005 года, когда был разгромлен австрийский «Рапид» (4:0). Средний возраст игроков защиты мюнхенцев составил 29 лет и 173 дня.

Отметим, что в данной встрече оборона «Баварии» представлена Давидом Алабой, Матсом Хуммельсом, Хави Мартинесем и Филиппом Ламом.

За ходом встречи можно следить благодаря текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».