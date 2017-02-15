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    Хаби Алонсо – в стартовом составе «Баварии», Оспина – в воротах у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». Отметим, что в воротах гостей появился Давид Оспина. У немцев с первых минут появится Хаби Алонсо, у которого несколько дней назад были проблемы с коленом.

    «Бавария»: Нойер, Лам, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Хаби Алонсо, Видаль, Роббен, Тиаго, Коста, Левандовски.

    «Арсенал»: Оспина, Гиббс, Косиельни, Мустафи, Бельерин, Коклен, Джака, Окслэд-Чемберлен, Озил, Ивоби, Санчес.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча, которая начнется в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: УЕФА

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    15.02.2017 21:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      benz665 15 февраля 2017, 21:53

      Арсеналу здец с таким составом будет! Опять без центрального напа

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      ...
      Рейтинг: +997

      egrrr > benz665 15 февраля 2017, 22:06

      ТБ

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