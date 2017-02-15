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    Аугусто: «Боруссия» привыкла играть на высочайшем уровне»

    Защитник «Бенфики» Филипе Аугусто рад, что единственного гола в ворота «Боруссии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов хватило для победы. Напомним, победный мяч в этом противостоянии забил Костас Митроглу.

    «Это был напряженный матч с командой, которая привыкла играть на высочайшем уровне. Но мы смогли дать достойный ответ и забили гол, которого хватило для победы.

    Не думаю, что мой выход на замену так сильно повлиял на ход игры. Я просто выполнял свою роль. Играл как можно лучше. И мои партнеры по команде делали так же», – сказал Аугусто.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Дортмунде 8 марта.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2017 10:36
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