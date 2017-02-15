«Барселона» повторила антирекорд 2013 года, пробив в створ ворот соперника всего один раз

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях крупно уступила «ПСЖ», пропустив четыре безответных гола.

Отметим, что за всю игру каталонский клуб нанес в створ ворот соперника всего один удар. Это худший показатель команды в рамках Лиги чемпионов с апреля 2013 года, когда сине-гранатовые были разгромлены «Баварией» (0:4).

Напомним, что ответная игра против «ПСЖ» пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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