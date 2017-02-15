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    «Барселона» повторила антирекорд 2013 года, пробив в створ ворот соперника всего один раз

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях крупно уступила «ПСЖ», пропустив четыре безответных гола.

    Отметим, что за всю игру каталонский клуб нанес в створ ворот соперника всего один удар. Это худший показатель команды в рамках Лиги чемпионов с апреля 2013 года, когда сине-гранатовые были разгромлены «Баварией» (0:4).

    Напомним, что ответная игра против «ПСЖ» пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    «Китай – не мой случай». Как Ди Мария выбрал футбол и порвал «Барселону»

    Источник: Opta

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    15.02.2017 01:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 февраля 2017, 06:39

      Слили ЛЧ, уродцы... подсобили лягушатникам... (((

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 февраля 2017, 06:23

      будет ли чудо

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 февраля 2017, 05:46

      У Барсы тоже бывают проколы

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 февраля 2017, 05:32

      И на Месси нашелся Мессия .......... мало платят наверное в " Барселоне " ......... пора всем в Китай ......

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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 февраля 2017, 05:09

      Подставка какая-то. В футболках Барселоны играла загримированная Осасуна.

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