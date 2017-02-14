Дембеле и Обамеянг выйдут в стартовом составе «Боруссии» Д на поединок с «Бенфикой»

Стали известны составы, в которых «Бенфика» и дортмундская «Боруссия» начнут первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бенфика»: Эдерсон, Семеду, Луизао, Линделоф, Элизеу, Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо, Рафа Силва, Митроглу.

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Геррейру, Пищек, Шмельцер, Дурм, Сократис, Вайгль, Ройс, Дембеле, Обамеянг.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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