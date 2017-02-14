Витория считает дортмундскую «Боруссию» хитрой командой

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». По словам специалиста, сопернику нужно будет быть осторожными с таким оппонентом, как лиссабонский клуб.

«Нам противостоит сильная команда. Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же «Боруссия» часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности. Главное – изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Дортмунду тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша», – заявил Витория.

Напомним, встреча состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.