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    Витория считает дортмундскую «Боруссию» хитрой командой

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». По словам специалиста, сопернику нужно будет быть осторожными с таким оппонентом, как лиссабонский клуб.

    «Нам противостоит сильная команда. Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же «Боруссия» часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности. Главное – изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Дортмунду тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша», – заявил Витория.

    Напомним, встреча состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2017 01:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 февраля 2017, 05:10

      Шансы чуть выше Боруссии.

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    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 14 февраля 2017, 04:00

      Боруська, давай!!!

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