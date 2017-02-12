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    Акинфеев вернется в общую группу ЦСКА 13 февраля, Оланаре приступил к тренировкам

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев близок к возвращению в общую группу армейцев. Сообщается, что страж ворот начнет тренироваться 13 февраля. Также отмечается, что нападающий Аарон Оланаре приступил к занятиям с остальными партнерами.

    «Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

    Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо«, – говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

    Ближайший матч ЦСКА на сборе в Испании состоится 15 февраля.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.02.2017 17:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +840

      vovan55 13 февраля 2017, 11:16

      всем удачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 февраля 2017, 07:34

      Опять куча травм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 12 февраля 2017, 19:30

      Да здравствует феерия!
      Привет, рекорды!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2017, 19:17

      Всем игрокам здоровья и без травм.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 февраля 2017, 17:50

      Ждём новых рекордов !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Klaido 12 февраля 2017, 20:24

      Сами не боитесь без еврокубков остаться?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 февраля 2017, 17:42

      так гляди к началу и полный состав набирут

      -3
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