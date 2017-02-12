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  • Акинфеев вернется в общую группу ЦСКА 13 февраля, Оланаре приступил к тренировкам

Акинфеев вернется в общую группу ЦСКА 13 февраля, Оланаре приступил к тренировкам

12 февраля 2017, 17:31
9

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев близок к возвращению в общую группу армейцев. Сообщается, что страж ворот начнет тренироваться 13 февраля. Также отмечается, что нападающий Аарон Оланаре приступил к занятиям с остальными партнерами.

«Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо«, – говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

Ближайший матч ЦСКА на сборе в Испании состоится 15 февраля.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Тошич Зоран Натхо Бибрас Витиньо Оланаре Аарон
Комментарии (9)
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giluxa1963
1486910561
так гляди к началу и полный состав набирут
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spartach n1
1486911056
Ждём новых рекордов !
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vladimir-7
1486916228
Всем игрокам здоровья и без травм.
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Порядочная свинья
1486917022
Да здравствует феерия! Привет, рекорды!
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Obi Wan
1486960454
Опять куча травм.
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vovan55
1486973795
всем удачи...
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