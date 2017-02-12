Акинфеев вернется в общую группу ЦСКА 13 февраля, Оланаре приступил к тренировкам

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев близок к возвращению в общую группу армейцев. Сообщается, что страж ворот начнет тренироваться 13 февраля. Также отмечается, что нападающий Аарон Оланаре приступил к занятиям с остальными партнерами.

«Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо«, – говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

Ближайший матч ЦСКА на сборе в Испании состоится 15 февраля.