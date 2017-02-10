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    Агент заявил, что Измайлов мог оказаться в «Арсенале»

    Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что 15 лет назад его клиент мог стать игроком «Арсенала». По его словам, лондонский клуб несколько раз проявлял заинтересованность в футболисте.

    – Лет пятнадцать назад его переход в «Арсенал» был реален?

    – Да. Семин, Филатов и я прилетели в Лондон к Венгеру. Он очень хотел пригласить Марата, но с «Локомотивом» договориться не удалось. В 2004-м на чемпионате Европы я снова общался с Венгером. Сперва о Манише, на которого претендовал «Арсенал». Затем переключились на Измайлова, Венгер подробно о нем расспрашивал. Жаль, Марат так и не поработал с этим тренером.

    В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник провел за «Краснодар» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 22:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 февраля 2017, 23:27

      Игрок супер талантливый, но реальные и фантомные травмы поставили крест...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 февраля 2017, 22:57

      Жаль,он мог там заиграть!До травмы выглядел фантастически.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 февраля 2017, 22:35

      Что не доказано ,то не Е. ....т что сказано.
      Пусть в КРАСНОДАРЕ играет

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