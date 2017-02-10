Агент заявил, что Измайлов мог оказаться в «Арсенале»

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что 15 лет назад его клиент мог стать игроком «Арсенала». По его словам, лондонский клуб несколько раз проявлял заинтересованность в футболисте.

– Лет пятнадцать назад его переход в «Арсенал» был реален?

– Да. Семин, Филатов и я прилетели в Лондон к Венгеру. Он очень хотел пригласить Марата, но с «Локомотивом» договориться не удалось. В 2004-м на чемпионате Европы я снова общался с Венгером. Сперва о Манише, на которого претендовал «Арсенал». Затем переключились на Измайлова, Венгер подробно о нем расспрашивал. Жаль, Марат так и не поработал с этим тренером.

В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник провел за «Краснодар» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.