Агент заявил, что Измайлов мог оказаться в «Арсенале»

Игрок супер талантливый, но реальные и фантомные травмы поставили крест...
Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что 15 лет назад его клиент мог стать игроком «Арсенала». По его словам, лондонский клуб несколько раз проявлял заинтересованность в футболисте.
– Лет пятнадцать назад его переход в «Арсенал» был реален?
– Да. Семин, Филатов и я прилетели в Лондон к Венгеру. Он очень хотел пригласить Марата, но с «Локомотивом» договориться не удалось. В 2004-м на чемпионате Европы я снова общался с Венгером. Сперва о Манише, на которого претендовал «Арсенал». Затем переключились на Измайлова, Венгер подробно о нем расспрашивал. Жаль, Марат так и не поработал с этим тренером.
В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник провел за «Краснодар» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.