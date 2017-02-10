Промес: «В Испании занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сравнил нагрузки, которые выпали на команду на первом сборе в ОАЭ со вторым сбором в Испании.

«По вечерам наши бразильцы собираются в холле отеля и смотрят футбол. Они, наверное, сумасшедшие. И, похоже, от работы совсем не устают. (Улыбается.) Как после двухразовых тренировок у них еще остаются силы на что-то?! После ужина успеваю лишь дойти до кровати и пообщаться с родными по телефону. А как только часы показывают одиннадцать, отключаюсь.

Здесь занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах. Но лишь немного. Самое сложное – это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу «побурчать» перед тренировкой: «Ну вот, опять бег...» А мне все игроки говорят: «Квинси, грех жаловаться: тебе все так легко дается!..» Но нет, на самом деле это не легко.

Не думайте, что все так просто. Это кропотливый труд. Вообще я, можно сказать, годами выстраивал для себя особую систему подготовки. Ведь бегаю с детства. Постоянно выкладываюсь, и усилия не пропадают даром. Сейчас пока еще чувствую усталость в ногах. Но с каждым днем сборов нагрузки переносятся легче, мышцы постепенно привыкают», – рассказал Промес.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Промес провел в составе «Спартака»14 матчей, в которых забил шесть голов, отдал шесть результативных передач, а также получил по одной желтой и красной карточке.