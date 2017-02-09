Кан поддержал решение Лама отказаться от поста спортивного директора «Баварии»

Экс-голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поддержал решение капитана команды Филиппа Лама о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Ему был предложен пост спортивного директора клуба, но футболист ответил отказом. Ранее в «Баварии» заявили, что не ожидали подобного развития событий.

«Это правильное решение. Он всегда сможет вернуться – после получения нужного опыта», – написал Кан в Twitter.

Стоит отметить, что действующий контракт Лама с клубом рассчитан до лета 2018 года.