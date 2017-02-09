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    Кан поддержал решение Лама отказаться от поста спортивного директора «Баварии»

    Экс-голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поддержал решение капитана команды Филиппа Лама о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Ему был предложен пост спортивного директора клуба, но футболист ответил отказом. Ранее в «Баварии» заявили, что не ожидали подобного развития событий.

    «Это правильное решение. Он всегда сможет вернуться – после получения нужного опыта», – написал Кан в Twitter.

    Стоит отметить, что действующий контракт Лама с клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Twitter

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    09.02.2017 10:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 9 февраля 2017, 12:41

      Это осознанное решение Филиппа и мы должны его уважать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 9 февраля 2017, 12:40

      Футболисты неплохо зарабатывают и могут позволить себе любое развитие событий. Может решил зажить спокойной и семейной жизнью.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 9 февраля 2017, 11:54

      видимо хочет попробовать себя на тренерском мостике

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:34

      Странное решение.

      0
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