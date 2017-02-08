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    Таски: «Интерес «Трабзонспора» и «Саутгемптона»? Это правда. Но я хочу выиграть чемпионат России»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски заявил, что действительно имел несколько предложений от европейских клубов, однако решил от них отказаться, потому что намерен стать чемпионом России с московским клубом. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    – Зимой постоянно появлялась информация, что вы вот-вот покинете «Спартак». Не захотели?

    – Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со «Спартаком» чемпионом.

    – И все-таки, откуда звали? Много писали про «Трабзонспор» и «Саутгемптон». Что правда, что нет?

    – Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в «Спартаке».

    – Неужели не хотелось окунуться в английскую Премьер-лигу – сильнейший чемпионат в мире?

    – Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России.

    Напомним, Таски выступает за «Спартак» с 2013 года. Действующее соглашение защитника с командой истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне игрок провел за красно-белых в РФПЛ восемь матчей, однако результативными действиями в них отметиться не сумел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 февраля 2017, 08:16

      Таски знает того чего не знаем мы???))

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 февраля 2017, 23:04

      Его уверенность подкупает

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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > sssrspartak 9 февраля 2017, 08:08

      В каком-каком клубе? С каких пор Спартак великий клуб. Великий клуб это Реал Мадрид у которого 11 кубков чемпионов, Барселона, ну никак не Спартак, который несчастный чемпионат России, двадцать лет выиграть не может.

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