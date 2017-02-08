Таски: «Интерес «Трабзонспора» и «Саутгемптона»? Это правда. Но я хочу выиграть чемпионат России»

Защитник «Спартака» Сердар Таски заявил, что действительно имел несколько предложений от европейских клубов, однако решил от них отказаться, потому что намерен стать чемпионом России с московским клубом. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

– Зимой постоянно появлялась информация, что вы вот-вот покинете «Спартак». Не захотели?

– Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со «Спартаком» чемпионом.

– И все-таки, откуда звали? Много писали про «Трабзонспор» и «Саутгемптон». Что правда, что нет?

– Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в «Спартаке».

– Неужели не хотелось окунуться в английскую Премьер-лигу – сильнейший чемпионат в мире?

– Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России.

Напомним, Таски выступает за «Спартак» с 2013 года. Действующее соглашение защитника с командой истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне игрок провел за красно-белых в РФПЛ восемь матчей, однако результативными действиями в них отметиться не сумел.