Таски: «Интерес «Трабзонспора» и «Саутгемптона»? Это правда. Но я хочу выиграть чемпионат России»

Таски знает того чего не знаем мы???))
Защитник «Спартака» Сердар Таски заявил, что действительно имел несколько предложений от европейских клубов, однако решил от них отказаться, потому что намерен стать чемпионом России с московским клубом. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
– Зимой постоянно появлялась информация, что вы вот-вот покинете «Спартак». Не захотели?
– Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со «Спартаком» чемпионом.
– И все-таки, откуда звали? Много писали про «Трабзонспор» и «Саутгемптон». Что правда, что нет?
– Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в «Спартаке».
– Неужели не хотелось окунуться в английскую Премьер-лигу – сильнейший чемпионат в мире?
– Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России.
Напомним, Таски выступает за «Спартак» с 2013 года. Действующее соглашение защитника с командой истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне игрок провел за красно-белых в РФПЛ восемь матчей, однако результативными действиями в них отметиться не сумел.