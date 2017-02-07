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    Степаненко отпросился у своей жены на День всех влюбленных, чтобы посмотреть Лигу чемпионов

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко на своей странице в Instagram отпросился у своей жены на День всех влюбленных, который пройдет 14 февраля, чтобы посмотреть матчи Лиги чемпионов. То же самое футболист предложил сделать голкиперу Андрею Пятову.

    Отметим, что в нынешнем сезоне «Шахтер» не сумел пробиться в Лигу чемпионов, однако выступит в плей-офф Лиги Европы. Соперником донецкого клуба по 1/16 финала станет «Сельта». Матчи пройдут 16 и 23 февраля.

    Напомним, Степаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «горняков» в УПЛ 16 матчей, в которых забил один гол.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.02.2017 21:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 10 февраля 2017, 17:28

      По существу так сказать. Прям лучший трансфер в кабак в этом сезоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 22:01

      Сурово там у них. Не забалуешь!

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 7 февраля 2017, 21:46

      фейспалм.. самая футбольная новость)))

      3
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 7 февраля 2017, 21:38

      ПФ, а у мамки кто будет отпрашиваться?

      1
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