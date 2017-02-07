Степаненко отпросился у своей жены на День всех влюбленных, чтобы посмотреть Лигу чемпионов

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко на своей странице в Instagram отпросился у своей жены на День всех влюбленных, который пройдет 14 февраля, чтобы посмотреть матчи Лиги чемпионов. То же самое футболист предложил сделать голкиперу Андрею Пятову.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Шахтер» не сумел пробиться в Лигу чемпионов, однако выступит в плей-офф Лиги Европы. Соперником донецкого клуба по 1/16 финала станет «Сельта». Матчи пройдут 16 и 23 февраля.

Напомним, Степаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «горняков» в УПЛ 16 матчей, в которых забил один гол.