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    Чалханоглу отказался от зарплаты на время дисквалификации

    Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу принял решение отказаться от заработной платы на период своей дисквалификации.

    Напомним, что хавбек не сможет помочь своему клубу до конца сезона из-за нарушения трансферных правил, повлекшего за собой дисквалификацию со стороны ФИФА.

    В 2011 году Чалханоглу, будучи футболистом «Карлсруэ», оформил соглашение с «Трабзонспором», но так и не перешел в ряды турецкой команды, а вместо этого подписал новый контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург».

    Сообщается, что футболист продолжит работать с командой, несмотря на то, что на поле выходить ему запрещено.

    Источник: ФК «Байер»

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    07.02.2017 20:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 9 февраля 2017, 12:12

      и как это контрастирует новостью про Зозулю... молодец Хакан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 21:26

      Молодец, уважуха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 7 февраля 2017, 20:52

      Есть мужики на свете.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 7 февраля 2017, 20:51

      достойный поступок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 7 февраля 2017, 20:39

      мужик!

      0
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