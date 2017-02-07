Чалханоглу отказался от зарплаты на время дисквалификации

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу принял решение отказаться от заработной платы на период своей дисквалификации.

Напомним, что хавбек не сможет помочь своему клубу до конца сезона из-за нарушения трансферных правил, повлекшего за собой дисквалификацию со стороны ФИФА.

В 2011 году Чалханоглу, будучи футболистом «Карлсруэ», оформил соглашение с «Трабзонспором», но так и не перешел в ряды турецкой команды, а вместо этого подписал новый контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург».

Сообщается, что футболист продолжит работать с командой, несмотря на то, что на поле выходить ему запрещено.