Запрет на регистрацию новичков «Динамо» будет снят в ближайшее время

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что клуб погасил задолженность по зарплате перед своими футболистами, в том числе и перед нападающим Павлом Погребняком. В связи с этим в ближайшее время должен быть снят запрет, наложенный в декабре палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), на регистрацию новых игроков.

«Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком», – рассказал Муравьев.

Напомним, что ранее сообщалось о долгах по зарплате перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком.