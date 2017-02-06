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    Запрет на регистрацию новичков «Динамо» будет снят в ближайшее время

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что клуб погасил задолженность по зарплате перед своими футболистами, в том числе и перед нападающим Павлом Погребняком. В связи с этим в ближайшее время должен быть снят запрет, наложенный в декабре палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), на регистрацию новых игроков.

    «Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком», – рассказал Муравьев.

    Напомним, что ранее сообщалось о долгах по зарплате перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 10:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 февраля 2017, 11:40

      Все кто мог пенки сняли с Динамо,видимо новая жизнь начинается)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 февраля 2017, 11:09

      Сейчас мл.сержант Панюков прибудет,в ППС устраиваться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 11:09

      Надо покупать игроков уже с прицелом на премьер лигу - хватит ли денег?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Gullit 76 6 февраля 2017, 13:15

      Сейчас вся полиция собирает бабло для Динамо.

      0
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 6 февраля 2017, 10:51

      Что погребняк что дьяков статисты а денег хотят как футболисты!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 февраля 2017, 10:44

      Раздербанили Динамо. В частности Погребняк, который два матча только сыграл. Молодец, не пропадет

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