Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузьмин вернулся на поле спустя девять месяцев

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин принял участие в товарищеской встрече против «Осиека» (1:2) на сборе команды в Испании, выйдя на замену за полчаса до конца поединка. Таким образом, 35-летний футболист появился на поле спустя девять месяцев после травмы.

    Напомним, игрок сборной России повредил колено в мае минувшего года, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат Европы-2016.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Кузьмин записал в свой актив два гола и три результативные передачи в 21-м матче.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 4 февраля 2017, 22:25

      Дай то бог,заиграл бы,как раньше!В 35 вернуться после такой травмы,это поступок настоящего профессионала!Согласен со всеми-здоровья и удачи тебе,Олег!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 4 февраля 2017, 17:28

      Удачи и поменьше травм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:35

      здоровья и долгой карьеры

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 15:47

      Кузьмину удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 февраля 2017, 15:28

      Вот теперь в оборонен меньше косячить будут. Да и с атакующими он навыками. Может в сборную ещё вернётся, а то на фланге выбор то небольшой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 4 февраля 2017, 15:27

      Молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 4 февраля 2017, 15:04

      Трудяга парень, "дядькой" в команде еще может пользу принести, - удачи ему...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 15:03

      Вперёд,Олег!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2017, 14:53

      Только раскрылся как игрок,- а возраст уже не тот..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11