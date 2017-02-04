Кузьмин вернулся на поле спустя девять месяцев

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин принял участие в товарищеской встрече против «Осиека» (1:2) на сборе команды в Испании, выйдя на замену за полчаса до конца поединка. Таким образом, 35-летний футболист появился на поле спустя девять месяцев после травмы.

Напомним, игрок сборной России повредил колено в мае минувшего года, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат Европы-2016.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Кузьмин записал в свой актив два гола и три результативные передачи в 21-м матче.