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    Фарфан: «Локомотив» намерен пробиться в еврокубки по итогам этого сезона и выиграть РФПЛ в следующем»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан подчеркнул, что железнодорожники будут бороться за попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Также 32-летний перуанец, примкнувший к красно-зеленым в январе, заявил, что в следующем сезоне московская команда ставит себе целью завоевание чемпионского титула в РФПЛ.

    «Локомотив» – это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой ее легенда – тренер Юрий Семин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в Еврокубках в этом», – сказал Фарфан.

    После 17-ти туров «Локомотив» находится на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея 23 очка в активе и отставая от зоны Лиги Европы на пять баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2017 13:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 4 февраля 2017, 15:40

      Да элементарно даже за бронзу зацепиться могут, выше точно не прыгнут!

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2017, 15:18

      посмотрим как этот сезон завершим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 февраля 2017, 14:38

      Этот парень,явно ,травы какой то из Перу привёз, и курит где то втихую. перед интервью ((

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 4 февраля 2017, 14:12

      Да что в еврокубках будем это и без тебя знаем

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 4 февраля 2017, 14:05

      Может ему чего наобещали?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 4 февраля 2017, 13:57

      он точно знает куда приехал?)))))вам бы щас вообще не попасть в стыки ,а он уже чемпионство примеряет)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Спартач_навсегда 4 февраля 2017, 14:13

      Посмотри мой пост с верху,посмотрел,так вот с вами бороться будем за еврокубки

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 февраля 2017, 13:57

      Говорит очень хорошо , осталось еще играть как же .

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