Фарфан: «Локомотив» намерен пробиться в еврокубки по итогам этого сезона и выиграть РФПЛ в следующем»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан подчеркнул, что железнодорожники будут бороться за попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Также 32-летний перуанец, примкнувший к красно-зеленым в январе, заявил, что в следующем сезоне московская команда ставит себе целью завоевание чемпионского титула в РФПЛ.

«Локомотив» – это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой ее легенда – тренер Юрий Семин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в Еврокубках в этом», – сказал Фарфан.

После 17-ти туров «Локомотив» находится на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея 23 очка в активе и отставая от зоны Лиги Европы на пять баллов.