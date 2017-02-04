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  • Фарфан: «Локомотив» намерен пробиться в еврокубки по итогам этого сезона и выиграть РФПЛ в следующем»

Фарфан: «Локомотив» намерен пробиться в еврокубки по итогам этого сезона и выиграть РФПЛ в следующем»

4 февраля 2017, 13:49
9

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан подчеркнул, что железнодорожники будут бороться за попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Также 32-летний перуанец, примкнувший к красно-зеленым в январе, заявил, что в следующем сезоне московская команда ставит себе целью завоевание чемпионского титула в РФПЛ.

«Локомотив» – это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой ее легенда – тренер Юрий Семин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в Еврокубках в этом», – сказал Фарфан.

После 17-ти туров «Локомотив» находится на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея 23 очка в активе и отставая от зоны Лиги Европы на пять баллов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (9)
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XaXatyn
1486205835
Говорит очень хорошо , осталось еще играть как же .
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Спартач_навсегда
1486205870
он точно знает куда приехал?)))))вам бы щас вообще не попасть в стыки ,а он уже чемпионство примеряет)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Cosh18
1486206303
Может ему чего наобещали?)
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zra78
1486206760
Да что в еврокубках будем это и без тебя знаем
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acer2003
1486208322
Этот парень,явно ,травы какой то из Перу привёз, и курит где то втихую. перед интервью ((
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Joko21
1486210711
посмотрим как этот сезон завершим.
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dimon2602
1486212014
Да элементарно даже за бронзу зацепиться могут, выше точно не прыгнут!
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