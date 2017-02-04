Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Главное для РФС сейчас – это выйти в ноль по финансам и подготовить сборную к домашнему ЧМ»

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, какие задачи он считает главными для себя и организации на данный момент.

    «Сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 миллиарда рублей, на сегодня – 600 миллионов. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное – выйти в ноль.

    Только содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 миллиарда рублей. Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе.

    Я понимаю, что мы, может быть, даже отстаем, надо какие-то более четкие реформы начинать, но это третья задача. Главное – экономика. Второе – подготовка сборной к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В общем, есть приоритеты», – сказал Мутко.

    Напомним, в 2017 году Россия примет Кубок конфедераций, который продлится с 17 июня по 2 июля и будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11