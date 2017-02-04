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    Агент Рибейро заявил, что не в курсе возможного перехода игрока в «Локомотив»

    Агент Робсон Феррейра, представляющий интересы хавбека «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) Эвертона Рибейро подчеркнул, что не владеет данными относительно возможного перехода бразильца в «Локомотив». Ранее сообщалось, что железнодорожники рассматривают 27-летнего игрока в качестве усиления.

    «Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о «Локомотиве», – сказал Феррейра.

    В текущем сезоне Рибейро записал на свой счет два гола и четыре результативных паса в 12-ти встречах. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость составляет 12 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 12:12
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