Агент Рибейро заявил, что не в курсе возможного перехода игрока в «Локомотив»

Агент Робсон Феррейра, представляющий интересы хавбека «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) Эвертона Рибейро подчеркнул, что не владеет данными относительно возможного перехода бразильца в «Локомотив». Ранее сообщалось, что железнодорожники рассматривают 27-летнего игрока в качестве усиления.

«Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о «Локомотиве», – сказал Феррейра.

В текущем сезоне Рибейро записал на свой счет два гола и четыре результативных паса в 12-ти встречах. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость составляет 12 миллионов евро.