Сборная России может сыграть в товарищеском матче против Чили накануне Кубка конфедераций

Сборная России может сыграть с командой Чили в товарищеском матче накануне старта Кубка конфедераций-2017. По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о точной дате встречи и месте проведения. Предполагается, что игра состоится на одном из российских стадионов.

Вероятнее всего, данный матч станет последним для чилийцев перед началом Кубка конфедераций. Напомним, сборные России и Чили попали в группу А и В соответственно. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.