Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России может сыграть в товарищеском матче против Чили накануне Кубка конфедераций

    Сборная России может сыграть с командой Чили в товарищеском матче накануне старта Кубка конфедераций-2017. По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о точной дате встречи и месте проведения. Предполагается, что игра состоится на одном из российских стадионов.

    Вероятнее всего, данный матч станет последним для чилийцев перед началом Кубка конфедераций. Напомним, сборные России и Чили попали в группу А и В соответственно. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 3 февраля 2017, 23:07

      А как же гранды Сан-марино и Гибралтар? А то договариваются играть с какими то чилийцами и аргентинцами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 3 февраля 2017, 23:04

      Трали-вали, тили-тили... Чили мы ещё не слили, Аргентине прое.али, тили-тили, трали-вали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2017, 22:50

      Аргентина и Чили - было бы круто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 февраля 2017, 21:58

      Ох и порвут наших...Но это будет полезно- некоторым игрочишкам указать на их место...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 февраля 2017, 21:54

      лишь бы договорились

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +660

      Oligarxgold > Cant Stop 3 февраля 2017, 22:50

      точно ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 февраля 2017, 21:39

      Это должно всех устроить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 21:06

      Да уж. Это будет больно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11