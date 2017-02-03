Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба после прохождения тоннеля в честь назначения капитаном: «Могилевец – лютый. Я запомнил всех»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после прохождения традиционного в петербургском клубе тоннеля в честь получения капитанской повязки в шутку заявил, что запомнил всех партнеров по команде, которые его ударили. В частности, форвард особенно отметил полузащитника Павла Могилевца.

    «Запомнил всех, парни, кто ударил! Особенно Паша Могилевец – лютый», – написал Дзюба на своей странице в Instagram.

    Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 4 февраля 2017, 11:14

      Был бы Халк, Дзюба попал бы в нокдаун ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 февраля 2017, 21:48

      Что ни день - то новость про Дзюбу и тоннель, хорошо хоть про тоннель Дзюбы новостей нет пока !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 февраля 2017, 21:36

      И уже обсерились, зенитоны-гандоны!Тьфу! Ленивые слонопотамы с понтами выше крыши...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 3 февраля 2017, 21:25

      капитанишка

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 3 февраля 2017, 20:18

      А он не американец?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 3 февраля 2017, 19:57

      слушайте, ведь реально смолов правду сказал , что футболисты - тупые

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 19:50

      Могилевец - лютый, Федун - жадный, Бэйл и Рэмси на Евро - играют как звери... Слуцкий заставил признаться, что все гавно...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 19:38

      дзюба пошутил, дзюба капитан, дзюбе дали подсрачник... дзюба, дзюба, дзюба. Так бы его фамилию комментатор во время матча называл часто.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11