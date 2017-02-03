Дзюба после прохождения тоннеля в честь назначения капитаном: «Могилевец – лютый. Я запомнил всех»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после прохождения традиционного в петербургском клубе тоннеля в честь получения капитанской повязки в шутку заявил, что запомнил всех партнеров по команде, которые его ударили. В частности, форвард особенно отметил полузащитника Павла Могилевца.

«Запомнил всех, парни, кто ударил! Особенно Паша Могилевец – лютый», – написал Дзюба на своей странице в Instagram.

Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.