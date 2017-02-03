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  • Дзюба после прохождения тоннеля в честь назначения капитаном: «Могилевец – лютый. Я запомнил всех»

Дзюба после прохождения тоннеля в честь назначения капитаном: «Могилевец – лютый. Я запомнил всех»

3 февраля 2017, 19:23
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после прохождения традиционного в петербургском клубе тоннеля в честь получения капитанской повязки в шутку заявил, что запомнил всех партнеров по команде, которые его ударили. В частности, форвард особенно отметил полузащитника Павла Могилевца.

«Запомнил всех, парни, кто ударил! Особенно Паша Могилевец – лютый», – написал Дзюба на своей странице в Instagram.

Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Могилевец Павел
Комментарии (10)
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S.sol
1486139885
дзюба пошутил, дзюба капитан, дзюбе дали подсрачник... дзюба, дзюба, дзюба. Так бы его фамилию комментатор во время матча называл часто.
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VVM1964
1486140092
МОГИЛЕВЕЦ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ !!! - ПАША , ЦЕННОГО В РАЗДЕВАЛКЕ НЕ ОСТАВЛЯЙ .
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S.sol
1486140650
Могилевец - лютый, Федун - жадный, Бэйл и Рэмси на Евро - играют как звери... Слуцкий заставил признаться, что все гавно...
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footballforeverNN
1486141061
слушайте, ведь реально смолов правду сказал , что футболисты - тупые
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lekseij2007
1486142292
А он не американец?
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nikita08
1486146348
капитанишка
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Par Mezan
1486146992
И уже обсерились, зенитоны-гандоны!Тьфу! Ленивые слонопотамы с понтами выше крыши...
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Обер-КанцлерЪ
1486147707
Что ни день - то новость про Дзюбу и тоннель, хорошо хоть про тоннель Дзюбы новостей нет пока !
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