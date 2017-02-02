Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» намерено в ближайшие дни выплатить Погребняку долг

    Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал запрет клубу регистрировать новичков из-за имеющихся долгов перед некоторыми футболистами. Как было отмечено, команде осталось расплатиться с нападающим Павлом Погребняком.

    «Да, действительно, сегодня на нас наложили запрет. Но если вы помните, то у нас были долги перед тремя футболистами: Денисовым, Дьяковым и Погребняком. Мы уже решили проблему с Игорем Денисовым и Виталием Дьяковым. Осталось закрыть вопрос с Павлом Погребняком. В ближайшее время мы выплатим ему долг и снимем запрет на регистрацию игроков. Мы уже сейчас находимся в процессе решения проблемы», – заявил Кречетов.

    В текущем сезоне Погребняк провел в первенстве ФНЛ лишь три матча.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2017 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 февраля 2017, 04:26

      Немножко совести ему а не зарплату

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 февраля 2017, 21:32

      Лопатой по спине,а не зп.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11