«Динамо» намерено в ближайшие дни выплатить Погребняку долг

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал запрет клубу регистрировать новичков из-за имеющихся долгов перед некоторыми футболистами. Как было отмечено, команде осталось расплатиться с нападающим Павлом Погребняком.

«Да, действительно, сегодня на нас наложили запрет. Но если вы помните, то у нас были долги перед тремя футболистами: Денисовым, Дьяковым и Погребняком. Мы уже решили проблему с Игорем Денисовым и Виталием Дьяковым. Осталось закрыть вопрос с Павлом Погребняком. В ближайшее время мы выплатим ему долг и снимем запрет на регистрацию игроков. Мы уже сейчас находимся в процессе решения проблемы», – заявил Кречетов.

В текущем сезоне Погребняк провел в первенстве ФНЛ лишь три матча.