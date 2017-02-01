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Черчесов предложил убрать из лексикона слово «проблема»

1 февраля 2017, 15:10
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о защитнике «Зенита» Иване Новосельцеве, а также рассказал о своей просьбе завершить матчи РФПЛ 12-13 мая.

– Вы просили завершить следующий сезон 12-13 мая. Вам уже дали понять, удовлетворят ли вашу просьбу?

– Наше желание понятно. Президент лиги Прядкин в курсе этой темы. Думаю, что РФПЛ примет максимально правильное решение.

– Игры только товарищеские. Отсутствие соревновательных матчей – для вас проблема?

– Соревновательных игр футболистам хватает в клубах, а в нашей ситуации оказывается каждый хозяин большого турнира.

– Новосельцев ушел из «Ростова» в «Зенит» и фактически исчез. Подобные вещи вас напрягают?

– Иван перешел в клуб более высокого уровня. Так сложилось, что сейчас не играет. Такова ситуация, но понятно, что нас это не устраивает.

– Есть мнение, что проблемная позиция – центральный защитник. Это так?

– Надо убрать из лексикона слово «проблема». Есть вопросы, которые к нам поступают, и мы обязаны их решать.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Новосельцев Иван Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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kykyi
1485953904
Убрал слово проблема-и нет проблемы. Запретил слово кризис- и нет кризиса. Это по нашему.
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Болельщик Реал Мадрида
1485954178
Согласен, поддерживаю Станислава Сламовича! Уберем слово проблема из русского языка, а вместо этого слова нужно ввести новый термин для футбольной сборной:"Куча косоногих, кривоногих, зажравшихся, оборзевших дегенератов." Этот словестный оборот, будет реально показывать, картину в российском футболе.
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Wiz94
1485969101
Убрать слово "проблема" и ввести слово "п*здец". Например, с позицией центрального защитника полный п*здец
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serhz
1486035351
Надо , пока не поздно , не слово убрать , а убрать так называемого тренера с уровнем ПФЛ.
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Fancyfall
1487176683
лучший синоним - возможность, если с умом всё делать
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