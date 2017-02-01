Черчесов предложил убрать из лексикона слово «проблема»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о защитнике «Зенита» Иване Новосельцеве, а также рассказал о своей просьбе завершить матчи РФПЛ 12-13 мая.

– Вы просили завершить следующий сезон 12-13 мая. Вам уже дали понять, удовлетворят ли вашу просьбу?

– Наше желание понятно. Президент лиги Прядкин в курсе этой темы. Думаю, что РФПЛ примет максимально правильное решение.

– Игры только товарищеские. Отсутствие соревновательных матчей – для вас проблема?

– Соревновательных игр футболистам хватает в клубах, а в нашей ситуации оказывается каждый хозяин большого турнира.

– Новосельцев ушел из «Ростова» в «Зенит» и фактически исчез. Подобные вещи вас напрягают?

– Иван перешел в клуб более высокого уровня. Так сложилось, что сейчас не играет. Такова ситуация, но понятно, что нас это не устраивает.

– Есть мнение, что проблемная позиция – центральный защитник. Это так?

– Надо убрать из лексикона слово «проблема». Есть вопросы, которые к нам поступают, и мы обязаны их решать.