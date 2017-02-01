Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов предложил убрать из лексикона слово «проблема»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о защитнике «Зенита» Иване Новосельцеве, а также рассказал о своей просьбе завершить матчи РФПЛ 12-13 мая.

    – Вы просили завершить следующий сезон 12-13 мая. Вам уже дали понять, удовлетворят ли вашу просьбу?

    – Наше желание понятно. Президент лиги Прядкин в курсе этой темы. Думаю, что РФПЛ примет максимально правильное решение.

    – Игры только товарищеские. Отсутствие соревновательных матчей – для вас проблема?

    – Соревновательных игр футболистам хватает в клубах, а в нашей ситуации оказывается каждый хозяин большого турнира.

    – Новосельцев ушел из «Ростова» в «Зенит» и фактически исчез. Подобные вещи вас напрягают?

    – Иван перешел в клуб более высокого уровня. Так сложилось, что сейчас не играет. Такова ситуация, но понятно, что нас это не устраивает.

    – Есть мнение, что проблемная позиция – центральный защитник. Это так?

    – Надо убрать из лексикона слово «проблема». Есть вопросы, которые к нам поступают, и мы обязаны их решать.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2017 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 15 февраля 2017, 19:38

      лучший синоним - возможность, если с умом всё делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 2 февраля 2017, 14:35

      Надо , пока не поздно , не слово убрать , а убрать так называемого тренера с уровнем ПФЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Wiz94 1 февраля 2017, 20:11

      Убрать слово "проблема" и ввести слово "п*здец". Например, с позицией центрального защитника полный п*здец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 1 февраля 2017, 16:02

      Согласен, поддерживаю Станислава Сламовича! Уберем слово проблема из русского языка, а вместо этого слова нужно ввести новый термин для футбольной сборной:"Куча косоногих, кривоногих, зажравшихся, оборзевших дегенератов." Этот словестный оборот, будет реально показывать, картину в российском футболе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 февраля 2017, 15:58

      Убрал слово проблема-и нет проблемы.
      Запретил слово кризис- и нет кризиса.
      Это по нашему.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > kykyi 2 февраля 2017, 03:52

      Улыбнуло...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11