Фернандеш: «Как только Эмери покидает Испанию, у него начинаются проблемы»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказал мнение о бывшем главном тренере «Спартака» Унаи Эмери. Игрок поведал причины, которые, по его мнению, помешали реализовать себя специалисту в российском клубе.

Напомним, португалец выступал под руководством Эмери в «Валенсии» с 2008 по 2011 год.

«Играть и тренировать в России – совершенно не то, что в Испании. Но я считаю, что он провалился по другой причине. Да, Эмери здорово вписался в «Валенсию», добился определенных высот, то же самое было и с «Севильей». Но за пределами Испании у него начинаются проблемы. Так было в «Спартаке», так сейчас и в ПСЖ. Тем не менее Эмери хороший тренер, у него четкие идеи. Можно ли его назвать одним из лучших в мире? Не знаю, как видите, у Эмери не всегда получается эти идеи передать команде», – сказал Фернандеш.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 30-летний футболист принял участие в девяти поединках, записав на свой счет три гола и пять результативных передач.