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  • Фернандеш: «Как только Эмери покидает Испанию, у него начинаются проблемы»

Фернандеш: «Как только Эмери покидает Испанию, у него начинаются проблемы»

31 января 2017, 13:26
2

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказал мнение о бывшем главном тренере «Спартака» Унаи Эмери. Игрок поведал причины, которые, по его мнению, помешали реализовать себя специалисту в российском клубе.

Напомним, португалец выступал под руководством Эмери в «Валенсии» с 2008 по 2011 год.

«Играть и тренировать в России – совершенно не то, что в Испании. Но я считаю, что он провалился по другой причине. Да, Эмери здорово вписался в «Валенсию», добился определенных высот, то же самое было и с «Севильей». Но за пределами Испании у него начинаются проблемы. Так было в «Спартаке», так сейчас и в ПСЖ. Тем не менее Эмери хороший тренер, у него четкие идеи. Можно ли его назвать одним из лучших в мире? Не знаю, как видите, у Эмери не всегда получается эти идеи передать команде», – сказал Фернандеш.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 30-летний футболист принял участие в девяти поединках, записав на свой счет три гола и пять результативных передач.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Фернандеш Мануэль Эмери Унаи
Комментарии (2)
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shinnik
1485864832
Проблем"ишки..
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Den Bull
1485884117
Так и есть
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