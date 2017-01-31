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Фарфан пообещал играть в России красиво

31 января 2017, 06:40
2

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о своих сильных сторонах, которые должны пригодиться ему в российском чемпионате, а также сравнил себя с Александром Самедовым.

«Слышал кое-что, знаю, что Самедов игрок сборной России, вот, наверное, и все. Что я тут могу сказать? Кто-то приходит, кто-то уходит.

Сильнее ли я Самедова? Мое дело – работать и доказывать, что я должен играть, а не думать о том, кто лучше, а кто хуже.

Я могу сыграть везде в атаке – хоть справа, хоть слева, даже в центре. Люблю обыграть кого-нибудь один в один. Обожаю делать голы. Умею хорошо бить штрафные. А еще для меня очень важно играть красиво – наверное, как и для всякого футболиста из Южной Америки», – сказал Фарфан.

Ранее сообщалось, что Фарфан подписал с «Локо» полугодичный контракт с опцией продления еще на один сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Фарфан Джефферсон
Комментарии (2)
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bumer_moscow
1485840862
Придурок, тебя взяли что бы ты гол забивал а не играл красиво.
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Cosh18
1485851919
На наших полях все немного по другому...
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