Фарфан пообещал играть в России красиво

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о своих сильных сторонах, которые должны пригодиться ему в российском чемпионате, а также сравнил себя с Александром Самедовым.

«Слышал кое-что, знаю, что Самедов игрок сборной России, вот, наверное, и все. Что я тут могу сказать? Кто-то приходит, кто-то уходит.

Сильнее ли я Самедова? Мое дело – работать и доказывать, что я должен играть, а не думать о том, кто лучше, а кто хуже.

Я могу сыграть везде в атаке – хоть справа, хоть слева, даже в центре. Люблю обыграть кого-нибудь один в один. Обожаю делать голы. Умею хорошо бить штрафные. А еще для меня очень важно играть красиво – наверное, как и для всякого футболиста из Южной Америки», – сказал Фарфан.

Ранее сообщалось, что Фарфан подписал с «Локо» полугодичный контракт с опцией продления еще на один сезон.