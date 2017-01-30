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Булыкин: «Проведем чемпионат мира на высоком уровне»

30 января 2017, 11:07
4

Посол чемпионата мира-2018 от Нижнего Новгорода, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что ждет высокой организации проведения турнира.

«Я очень жду это крупное международное футбольное событие. Сам участвовал в подобных крупных форумах и знаю, каково это для футболистов, для болельщиков – быть причастным к такому турниру.

Надеюсь, что проведем чемпионат мира на высоком уровне. Весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной. Уверен, все будет организовано на высшем уровне, начиная от стадионов и заканчивая инфраструктурой и волонтерами, которые будут самыми главными людьми на этой площадке. От них будет многое зависеть, как люди воспримут Россию.

Я, конечно, планирую посетить матчи чемпионата мира в России. Какие именно, пока не определился. Любые сборные интересно посмотреть вживую, на стадионе. Все-таки, это национальные команды.

Меня, как и многих любителей футбола, интересуют топ-сборные – Германия, Испания. Сам факт того, что пройдет такой крупный турнир в нашей стране, уже привлекает к себе больше внимания, чем какая-то отдельная сборная. Наверняка очередной чемпионат мира порадует нас сюрпризами в плане результатов. Буду ждать сюрпризов на футбольном поле!» – сказал Булыкин.

До старта чемпионата мира-2018 осталось 500 дней. Турнир пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Булыкин Дмитрий
Комментарии (4)
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Болельщик Реал Мадрида
1485776774
А он то тут причем?
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vladimir-7
1485782956
Ещё один (как и Мудко): "Мы проведём чемпионат мира на высоком уровне". Уже прилипают к "великим организаторам".
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Перекладина
1485786184
ждем
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