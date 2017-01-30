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Гуренко: «Хорошо, если Фарфан усилит «Локомотив»

30 января 2017, 08:12
3

Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко, выступавший в составе «Локомотива», оценил трансфер в столичный клуб нападающего Джефферсона Фарфана.

«Хорошо, если он сможет проявить себя и усилит команду. Если руководство приобретает легионера, значит, он должен быть сильнее конкурентов на голову и выступать в основе.

Знаю, сколько сил в «Локомотиве» вкладывается в молодежь. Школа всегда работала и давала игроков для основного состава. Уверен, и сейчас есть талантливые ребята, которые могли бы играть в основе. Просто нужно больше доверия.

Будущее есть только у того клуба, который имеет в составе более пятидесяти процентов своих воспитанников», – сказал Гуренко.

32-летний форвард Джефферсон Фарфан перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента и будет выступать под 8-м номером.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Гуренко Сергей
Комментарии (3)
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LokoGoGo
1485756721
Очень надеюсь, что поможет. Игрок-то неплохой (был, а сейчас посмотрим)
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Pro100Kid
1485779196
Будет интересно понаблюдать за ним, если наберет кондиции - уж хуже Шкулетича с Хенти быть не должен.
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Pallanitr
1485779973
Будем надеется что заиграет, в конце концов опытный и все еще тонусный игрок, если не будет получать травмы будет не хуже ньясса
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