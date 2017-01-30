Гуренко: «Хорошо, если Фарфан усилит «Локомотив»

Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко, выступавший в составе «Локомотива», оценил трансфер в столичный клуб нападающего Джефферсона Фарфана.

«Хорошо, если он сможет проявить себя и усилит команду. Если руководство приобретает легионера, значит, он должен быть сильнее конкурентов на голову и выступать в основе.

Знаю, сколько сил в «Локомотиве» вкладывается в молодежь. Школа всегда работала и давала игроков для основного состава. Уверен, и сейчас есть талантливые ребята, которые могли бы играть в основе. Просто нужно больше доверия.

Будущее есть только у того клуба, который имеет в составе более пятидесяти процентов своих воспитанников», – сказал Гуренко.

32-летний форвард Джефферсон Фарфан перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента и будет выступать под 8-м номером.