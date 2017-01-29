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  • Крицюк: «Российские клубы должны отказаться от бюджетных денег»

Крицюк: «Российские клубы должны отказаться от бюджетных денег»

29 января 2017, 20:29
61

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о переменах, которые должны произойти в российском футболе.

«Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всe остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен.

С чего начинаем, если начинаем что-то менять? Основное — отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческими. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент», — считает футболист.

В текущем сезоне чемпионата России Крицюк принял участие в 16-ти матчах «быков».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (61)
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kykyi
1485711888
Все верно. Его слова, да правительству в уши.
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Cosh18
1485712523
Развалить легко, потом жди 50 лет пока хотя бы на такой же уровень чемпионата выйдем.
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АЛЕКС 58
1485713012
Когда перейдёшь в Томь,спой это ещё раз!
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Pourport
1485713818
Интересен один бизнес-фундамент)по теме - прав,да только кто эти деньги вложит в госпитали и нужды(ворьё
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Max Urbanov
1485716160
Я полностью с ним согласен. Ладно я люблю футбол, еще как-то плачу налоги и болею за наши клубы, сборную. А те люди, которые равнодушны к футболу. В США такая система, клубы принадлежат лиги МЛС и частным инвесторам. Уровень и популярность игры в стране растет! Я не против адекватной поддержки местного правительства, НО какого хрена я плачу налоги, езжу по разбитым дорогам... Денег на дороги нет, а вот футболистам в месяц 2-5 лямов зарплату из бюджетных денег платить есть.Я понимаю, если бы свободные деньги были, если бы как в Европе было все налажено (медицина, образование, дороги, зарплаты, пенсии, пособия хорошие) тогда еще ладно.. Так блин, у нас пенсионеры работают, потому что на пенсию не прожить, зато блин из бюджетных денег миллионы платят футболистам ежемесячно.
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diktatop
1485716654
а можно просто зп приравнять к средним по стране))) дак только играть ни кто не захочет)))
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FanatSerj
1485717488
вы сначала инфраструктуру создайте для того чтобы зрителю было куда ходить. Благодаря ЧМ18 только об этом и вспомнили. Лимиты лучше не на игроков, а на зарплаты введите, а то за долбало смотреть как эти зажратые морды только и позорят страну на чемпионатах.
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Krics
1485722883
Меня всегда порожало призерам олимпиады импортные авто дарят , ни чего, что потом за применение допинга медали отнимают, а ветеранам ВОВ по 5 тысяч кидают, но их Победу ни кто не отберет.
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VVM1964
1485727510
КОНЕЧНО НАДО ПЕРЕХОДИТЬ НА ПРОФ ФУТБОЛ , НО ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ " С ГОЛОВОЙ " ПОЭТАПНО И НЕ СПЕША ( НЕ ЗАНИМАЯСЬ " КОМПАНЕЙЩИНОЙ " , КАК ВСЕ И ВСЕГДА У НАС ДЕЛАЕТСЯ , ПО УКАЗКЕ " СВЕРХУ " ) РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ - " ВЕСЬ МИР ДО ОСНОВАНИЯ МЫ РАЗРУШИМ , А ЗАТЕМ... " - БУДУТ РАЗВАЛИНЫ .
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Nikiforof
1485754709
Все верно, но слишком много денег отмывают те кто стобой совершенно не согласен.
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