Крицюк: «Российские клубы должны отказаться от бюджетных денег»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о переменах, которые должны произойти в российском футболе.

«Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всe остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен.

С чего начинаем, если начинаем что-то менять? Основное — отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческими. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент», — считает футболист.

В текущем сезоне чемпионата России Крицюк принял участие в 16-ти матчах «быков».