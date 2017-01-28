Товарищеский матч. «Зенит» оказался сильнее «Легии» благодаря дублю Кокорина

В товарищеском матче между «Зенитом» и «Легией» российская команда одержала победу над своим соперником со счетом 2:0. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Александр Кокорин, забивший два гола в первом тайме.

Напомним, в рамках подготовки к возобновлению сезона РФПЛ «Зенит» проводит сбор в Испании. На данный момент петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Легия (Польша) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кокорин, 27; 2:0 – Кокорин, 35.