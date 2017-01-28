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    Контракт Беленова с «Уфой» будет подписан до конца января

    «Уфа» до конца месяца заключит полноценное соглашение с голкипером «Анжи» Александром Беленовым, заявил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов. В настоящее время 30-летний страж ворот находится с уфимцами на зимнем сборе на Кипре.

    «Почему до сих пор не подписан контракт с Беленовым? Я прилечу 29-го на Кипр, все будет нормально. Есть кое-какие шероховатости, которые надо убрать, это не связано с игроком. У него осталось несколько месяцев контракта с «Анжи», и мы хотим подписать с ним полноценный контракт», – сказал Газизов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Беленов провел 17 поединков, в которых 20 раз не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: ТАСС

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    28.01.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 28 января 2017, 14:18

      Ну что это за заголовок такой? По нему такое ощущение что контракт с Беленовым всего на пару дней подпишут...

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