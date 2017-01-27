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    Халк: «Обнимаю всю зенитовскую семью. Я всегда с вами и болею за вас»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поблагодарил сине-бело-голубых за поздравление с китайским Новым годом. Бразилец дал понять, что не забывает о петербургском клубе.

    «Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью — руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!» – сказал Халк.

    Напомним, ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Зенит» этим летом.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.01.2017 16:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 27 января 2017, 23:26

      Молодец не забывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg 27 января 2017, 22:19

      Халк ты перепутал малость! зенитовцы еще нормальные) а вот на сайте есть чурка он как раз по твоей теме специализируется)

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 27 января 2017, 21:13

      Всю сб-голубую семью ?

      -1
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 января 2017, 20:15

      Каким мог бы быть, если бы не погнался за деньгами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 27 января 2017, 18:02

      по-моему было им сказано гораздо больше, чем бомбардирский перевод в заметке... что-то утаили ))))

      3
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 января 2017, 17:44

      походу зацепил его китайский ганстарэп, одет как наши чурконегры гавнареперы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 января 2017, 17:00

      Приятно!Спасибо!Возвращайся...будем ждать))

      3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 27 января 2017, 16:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пидарастия цветёт!

      -6
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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 27 января 2017, 16:54

      Хватит там китайскую лапшу лопать, давай к нам обратно. Праздновать Новый год нужно как все нормальные люди с 31 на 1 и с 13 на 14, а не по лунному календарю хрен знает когда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > neveldomha 27 января 2017, 17:05

      Не, не прав, с 31 на 14 )))

      2
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