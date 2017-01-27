Халк: «Обнимаю всю зенитовскую семью. Я всегда с вами и болею за вас»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поблагодарил сине-бело-голубых за поздравление с китайским Новым годом. Бразилец дал понять, что не забывает о петербургском клубе.

«Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью — руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!» – сказал Халк.

Напомним, ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Зенит» этим летом.