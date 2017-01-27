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  • Халк: «Обнимаю всю зенитовскую семью. Я всегда с вами и болею за вас»

Халк: «Обнимаю всю зенитовскую семью. Я всегда с вами и болею за вас»

27 января 2017, 16:40
10

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поблагодарил сине-бело-голубых за поздравление с китайским Новым годом. Бразилец дал понять, что не забывает о петербургском клубе.

«Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью — руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!» – сказал Халк.

Напомним, ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Зенит» этим летом.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (10)
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neveldomha
1485525297
Хватит там китайскую лапшу лопать, давай к нам обратно. Праздновать Новый год нужно как все нормальные люди с 31 на 1 и с 13 на 14, а не по лунному календарю хрен знает когда.
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Apocalypse
1485525376
Пидарастия цветёт!
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ЖОРРО
1485525612
Приятно!Спасибо!Возвращайся...будем ждать))
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Nevsky_RU
1485528291
походу зацепил его китайский ганстарэп, одет как наши чурконегры гавнареперы
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Abbey Road
1485529363
по-моему было им сказано гораздо больше, чем бомбардирский перевод в заметке... что-то утаили ))))
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Kano
1485537328
Каким мог бы быть, если бы не погнался за деньгами.
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spartach n1
1485540804
Всю сб-голубую семью ?
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Snerg
1485544757
Халк ты перепутал малость! зенитовцы еще нормальные) а вот на сайте есть чурка он как раз по твоей теме специализируется)
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Voltiz
1485548792
Молодец не забывает
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