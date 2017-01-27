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    Селюк: «В «Бешикташ» Траоре не переходит. Есть другой клуб, который им интересуется»

    Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что ивуарийский форвард, права на которого принадлежат «Монако», может перейти в турецкий клуб на правах аренды.

    – Появилась информация о том, что Ласина Траоре может перейти в «Бешикташ», так ли это на самом деле?

    – В «Бешикташ» он не переходит. Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом.

    – Какой?

    – Когда мы все сделаем, тогда и скажем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 14:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 27 января 2017, 17:36

      Запарили уже эти истории про Траоре!!!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 января 2017, 16:04

      Селюк, давай я тебя смачно поцелую. Китаёзам интерсно будет смотреть на эту дылду

      1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 15:53

      кто же этот мазохист, который претендует на Траоре . наверное очередь большая, борьба не шуточная за него идет . Пиздюк , ой извините Селюк , в каждой опе затычка

      3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 27 января 2017, 15:41

      А останется в конюшне ))

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 27 января 2017, 14:51

      Турки не дебилы,связываться с этим дерьмом!

      2
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