Селюк: «В «Бешикташ» Траоре не переходит. Есть другой клуб, который им интересуется»

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что ивуарийский форвард, права на которого принадлежат «Монако», может перейти в турецкий клуб на правах аренды.

– Появилась информация о том, что Ласина Траоре может перейти в «Бешикташ», так ли это на самом деле?

– В «Бешикташ» он не переходит. Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом.

– Какой?

– Когда мы все сделаем, тогда и скажем.