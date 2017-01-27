Нагельсман: «Спорим с Тухелем и Хазенхюттлем, кто следующим из нас возглавит «Баварию»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман в шутку отозвался о слухах, которые связывают продолжение его карьеры с «Баварией». По информации СМИ, 29-летний специалист в скором времени может сменить Карло Анчелотти.

«Мы находимся в тесной связи с Томасом Тухелем, возглавляющим дортмундскую «Боруссию», и Ральфом Хазенхюттлем, который руководит «РБ Лейпцигом». С ними мы договариваемся, кто станет главным тренером «Баварии», а кто – помощником. Когда все решим, сразу же объявим, но споры у нас идут горячие», – сказал Нагельсман.

Отметим, что «Хоффенхайм» на данный момент является единственным клубом из топ-5 европейских лиг, который не потерпел ни одного поражения в национальном первенстве.