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    Нагельсман: «Спорим с Тухелем и Хазенхюттлем, кто следующим из нас возглавит «Баварию»

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман в шутку отозвался о слухах, которые связывают продолжение его карьеры с «Баварией». По информации СМИ, 29-летний специалист в скором времени может сменить Карло Анчелотти.

    «Мы находимся в тесной связи с Томасом Тухелем, возглавляющим дортмундскую «Боруссию», и Ральфом Хазенхюттлем, который руководит «РБ Лейпцигом». С ними мы договариваемся, кто станет главным тренером «Баварии», а кто – помощником. Когда все решим, сразу же объявим, но споры у нас идут горячие», – сказал Нагельсман.

    Отметим, что «Хоффенхайм» на данный момент является единственным клубом из топ-5 европейских лиг, который не потерпел ни одного поражения в национальном первенстве.

    Источник: Bild

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    27.01.2017 01:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 27 января 2017, 10:55

      По мне лучше Ральф.

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