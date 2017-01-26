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    Молло в «Зените» не намерен претендовать на роль Халка

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло отметил, что навряд ли сможет претендовать в команде на роль лидера. Футболист не хотел бы, чтобы его по значимости сравнивали с Халком. Бразильский форвард выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы.

    «Я другой человек. Если мы скажем, что я претендую на роль Халка, то это будет ошибкой. Мне хочется быть собой. Я буду стараться делать все ради интересов команды. Понимаю, что я пока не тот человек, который спасает команду, я всего лишь один из новичков, который сделает все, чтобы помочь «Зениту» выиграть титул. Мне не хочется быть звездой, я просто надеюсь стать частью команды и осуществить свою мечту», – заявил Молло.

    В текущем сезоне 27-летний француз провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      T 72 26 января 2017, 17:59

      До Халка у нас никто не тянет

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    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 26 января 2017, 17:40

      Нам Халка не надо. Ты в футбол играй.

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