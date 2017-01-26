Игнашевич исполнил отрывок из «Баллады о борьбе» Высоцкого

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в день рождения легендарного советского поэта и автора песен Владимира Высоцкого исполнил отрывок из его «Баллады о борьбе». Напомним, 25 января Высоцкому исполнилось бы 79 лет. По словам Игнашевича, он является давним поклонником творчества поэта, который при жизни являлся болельщиком армейского клуба.

«Высоцкого я открыл для себя давно, еще в детстве. Как и у многих из нас, отец слушал его песни. Его низкий, харизматичный голос невозможно было не запомнить. Впоследствии, в 18-20 лет, я начал осознавать, что это не просто голос из магнитофона, а серьезный певец и поэт. Уже после 20 я начал его не только слушать, но и вслушиваться», – сказал Игнашевич.

«Баллада о борьбе» в исполнении Игнашевича начинается с восьмой минуты