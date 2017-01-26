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    Игнашевич исполнил отрывок из «Баллады о борьбе» Высоцкого

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в день рождения легендарного советского поэта и автора песен Владимира Высоцкого исполнил отрывок из его «Баллады о борьбе». Напомним, 25 января Высоцкому исполнилось бы 79 лет. По словам Игнашевича, он является давним поклонником творчества поэта, который при жизни являлся болельщиком армейского клуба.

    «Высоцкого я открыл для себя давно, еще в детстве. Как и у многих из нас, отец слушал его песни. Его низкий, харизматичный голос невозможно было не запомнить. Впоследствии, в 18-20 лет, я начал осознавать, что это не просто голос из магнитофона, а серьезный певец и поэт. Уже после 20 я начал его не только слушать, но и вслушиваться», – сказал Игнашевич.

    «Баллада о борьбе» в исполнении Игнашевича начинается с восьмой минуты

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.01.2017 00:14
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 января 2017, 02:42

      Хорошее интервью, хорош Игнаш, всё больше открывается для меня с положительной стороны




































      3
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 января 2017, 01:52

      Молодец, Сергей! Браво! "Значит, нужные книги ты в детстве читал..."

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 26 января 2017, 01:50

      руки прочь от Высоцкого!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 января 2017, 00:40

      Высоцкий великий Человек , даже дебилам футболёрам понятен .........

      -2
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