Лескотт стал игроком «Сандерленда»

«Сандерленд» объявил о подписании контракта с Джолеоном Лескоттом, который пребывал в статусе свободного агента после ухода из греческого АЕКа в ноябре прошлого года.

Срок договора с 34-летним футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что возглавляемый Дэвидом Мойесом «Сандерленд» после 22-х туров замыкает турнирную таблицу АПЛ, и шотландский специалист рассчитывает, что его бывший подопечный поможет «черным котам» избежать вылета в Чемпионшип.

Таблица зимних трансферов АПЛ