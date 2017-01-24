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    Лескотт стал игроком «Сандерленда»

    «Сандерленд» объявил о подписании контракта с Джолеоном Лескоттом, который пребывал в статусе свободного агента после ухода из греческого АЕКа в ноябре прошлого года.

    Срок договора с 34-летним футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

    Напомним, что возглавляемый Дэвидом Мойесом «Сандерленд» после 22-х туров замыкает турнирную таблицу АПЛ, и шотландский специалист рассчитывает, что его бывший подопечный поможет «черным котам» избежать вылета в Чемпионшип.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: Twitter

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    24.01.2017 15:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 января 2017, 18:15

      В случае Сандерленда и Мойеса блажен кто верует.

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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 января 2017, 18:15

      возможно теперь они и не вылетят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 января 2017, 16:11

      Поможет. Старая и проверенная гвардия всегда помогает. Хоть в центре креатива добавит.

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