Самедов: «Романцевские упражнения до сих пор перед глазами»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как отреагировал на слова экс-главного тренера москвичей Олега Романцева о его возвращении в стан красно-белых. Также игрок вспомнил, как тяжело приходилось на тренировках под руководством прославленного специалиста.

– Когда ваш переход состоялся, Романцев сказал: «Такие, как Самедов, «Спартаку» очень нужны. Он обязательно поможет». Ожидали такой оценки от тренера, при котором провели первый официальный матч за красно-белых?

– Не знаю, ожидал или нет – но мне просто очень приятно, что Олег Иванович обо мне так отзывается. Но предстоит очень много работы, и надо доказать, что он прав. Я тренировался у него с основным составом с 2002-го, на последний тур с «Торпедо» он меня поставил. Потом были еще полгода в 2003-м. То есть поработать с ним пусть не так много, но успел. Это такая масштабная личность! Все игроки, а я уж как молодой тем более, немного побаивались его. Застал этот тренировочный процесс – романцевские упражнения до сих пор перед глазами. Как застал и тех спартаковцев, которые приносили золото. Мне было за счастье там находиться, с этими людьми. Вот и все.

– У вас же даже медаль с того времени осталась? За бронзу-2002 вам как участнику одного матча в сезоне вручили?

– Нет, за выигрыш Кубка России-2003. Хоть я в финале и не играл.

– Легендарную романцевскую «максималку» застали?

– А как же!

– Это было жестко?

– О да.