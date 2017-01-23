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    Самедов: «Романцевские упражнения до сих пор перед глазами»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как отреагировал на слова экс-главного тренера москвичей Олега Романцева о его возвращении в стан красно-белых. Также игрок вспомнил, как тяжело приходилось на тренировках под руководством прославленного специалиста.

    – Когда ваш переход состоялся, Романцев сказал: «Такие, как Самедов, «Спартаку» очень нужны. Он обязательно поможет». Ожидали такой оценки от тренера, при котором провели первый официальный матч за красно-белых?

    – Не знаю, ожидал или нет – но мне просто очень приятно, что Олег Иванович обо мне так отзывается. Но предстоит очень много работы, и надо доказать, что он прав. Я тренировался у него с основным составом с 2002-го, на последний тур с «Торпедо» он меня поставил. Потом были еще полгода в 2003-м. То есть поработать с ним пусть не так много, но успел. Это такая масштабная личность! Все игроки, а я уж как молодой тем более, немного побаивались его. Застал этот тренировочный процесс – романцевские упражнения до сих пор перед глазами. Как застал и тех спартаковцев, которые приносили золото. Мне было за счастье там находиться, с этими людьми. Вот и все.

    – У вас же даже медаль с того времени осталась? За бронзу-2002 вам как участнику одного матча в сезоне вручили?

    – Нет, за выигрыш Кубка России-2003. Хоть я в финале и не играл.

    – Легендарную романцевскую «максималку» застали?

    – А как же!

    – Это было жестко?

    – О да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 23:59
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