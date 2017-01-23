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    Попов: «Я остаюсь в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов развеял слухи о своем возможном уходе из команды. Напомним, ранее сообщалось, что болгарский хавбек может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

    «Я остаюсь и хочу выиграть со «Спартаком» чемпионский титул. Никто из руководства не говорил, что меня хотят продать. В составе красно-белых были как удачные игры, так и не очень, но в целом могу оценить этот период своей карьеры положительно.

    Да, мне нравятся Серия А и Бундеслига, но сейчас я не хочу никуда уезжать. Вполне допускаю, что буду играть за «Спартак» до окончания карьеры», – заявил болгарский легионер.

    Напомним, что Попов перешел в «Спартак» из краснодарской «Кубани» в 2015 году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2017 14:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +173

      agrmark 24 января 2017, 14:39

      Молодец! Успеха в Спартаке!!

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 23 января 2017, 18:08

      Хороший футболист , но в Спартаке испортился , как и многие кто переходил туда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 января 2017, 17:53

      Молодец что остается он нужен Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 января 2017, 17:30

      Плохая самоотдача и много пафоса!!! Но игрок высокого уровня!!! Ждём и твоего вклада в чемпионство!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > 4agaaa 23 января 2017, 17:38

      Да играет он порой - загляденье просто. Как Кариока когда то...когда в настроении - жег напалмом...когда нет - полено-поленом

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 января 2017, 16:42

      Ивелин хороший игрок, но до конца раскрыться в Спартаке никак не может

      2
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    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 23 января 2017, 16:35

      Молодец, успехов в Спартаке!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 23 января 2017, 16:12

      Игрок момента, может молчать 89 минут, потом БАХ и гол

      3
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