Попов: «Я остаюсь в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов развеял слухи о своем возможном уходе из команды. Напомним, ранее сообщалось, что болгарский хавбек может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

«Я остаюсь и хочу выиграть со «Спартаком» чемпионский титул. Никто из руководства не говорил, что меня хотят продать. В составе красно-белых были как удачные игры, так и не очень, но в целом могу оценить этот период своей карьеры положительно.

Да, мне нравятся Серия А и Бундеслига, но сейчас я не хочу никуда уезжать. Вполне допускаю, что буду играть за «Спартак» до окончания карьеры», – заявил болгарский легионер.

Напомним, что Попов перешел в «Спартак» из краснодарской «Кубани» в 2015 году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.