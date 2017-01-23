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    Гончаренко: «Джафара в ЦСКА не будет, а о Траоре мнение пока не сложилось»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно группы атаки своей команды, при этом подтвердив, что приезжавший на просмотр нападающий Джафар покинет расположение армейцев.

    «Джафар? Вопрос закрыт, его в команде не будет. Что касается дальнейших перспектив Траоре, то пока у меня нет цельного впечатления о его возможностях. Хотел бы я видеть в ЦСКА Кирилла Панченко? Это было бы большим плюсом, но при этом мне нравится раскрывать тех игроков, которые есть в наличии здесь и сейчас.

    Вернувшегося из Бразилии Витиньо я вижу прежде всего на позиции «под нападающими». Важно держать в уме, что он, как и большинство бразильцев, не любит выполнять черновую работу», – рассказал Гончаренко на пресс-конференции.

    Как ранее заявил агент Траоре, на данный момент у ивуарийца нет других вариантов продолжения карьеры, кроме как в ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 13:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 23 января 2017, 20:01

      За еду пусть пашет, пока не докажет, что он хочет играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 23 января 2017, 15:53

      пусть посмотрит осенние матчи, мнение сложится такое, что от лосины и духу не будет

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 января 2017, 13:32

      Жесткий тренер. Надеюсь, это скажется положительно и будет порядок

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