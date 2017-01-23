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    Игроки «Лиона» провели акцию в поддержку Фофана

    Футболисты «Лиона» решили поддержать своего уже бывшего одноклубника полузащитника Геида Фофана. Ранее в руководстве команды сообщили, что 25-летний футболист вынужден завершить карьеру по причине остеонекроза лодыжки.

    Игроки «Лиона» после матча с «Марселем» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции на руках пронесли футболку с именем Фофана.

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    Источник: Twitter

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    23.01.2017 10:25
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