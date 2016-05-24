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    Футболист «Лиона» Фофана завершил карьеру в 25 лет

    Хавбек «Лиона» Геида Фофана вынужден завершить карьеру в возрасте 25 лет. Об этом сообщил президент клуба Жан-Мишель Олас.

    По словам Оласа, футболист с марта 2014-го года не проводил полноценных матчей, а причиной тому стал остеонекроз лодыжки.

    «Это был фантастический игрок. Он обладает исключительным умом и положительным влиянием на других игроков. Хотел бы видеть его в тренерском штабе академии клуба», – выступил с заявлением президент.

    Источник: ФК «Лион»

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    24.05.2016 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 24 мая 2016, 14:06

      Отличный игрок был, долго без практики был. ждем его в тренерском штабе, есть чему научить молодых, да и не только

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