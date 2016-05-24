Футболист «Лиона» Фофана завершил карьеру в 25 лет

Хавбек «Лиона» Геида Фофана вынужден завершить карьеру в возрасте 25 лет. Об этом сообщил президент клуба Жан-Мишель Олас.

По словам Оласа, футболист с марта 2014-го года не проводил полноценных матчей, а причиной тому стал остеонекроз лодыжки.

«Это был фантастический игрок. Он обладает исключительным умом и положительным влиянием на других игроков. Хотел бы видеть его в тренерском штабе академии клуба», – выступил с заявлением президент.