Серия А. «Интер» в меньшинстве обыграл «Палермо» и продлил победную серию до шести встреч и другие результаты

В матче 21-го тура Серии А «Интер» в гостях оказался сильнее «Палермо» – 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Жоао Мариу. Отметим, что миланский клуб доигрывал встречу в меньшинстве. Таким образом, «Интер» продлил победную серию до восьми матчей подряд во всех турнирах и до шести в рамках чемпионата Италии.

В других встречах тура «Болонья» дома благодаря дублю Блерима Джемаили обыграла «Торино», «Дженоа» и «Кротоне» устроили результативную ничью, два забитых мяча Алессандро Матри позволили «Сассуоло» победить «Пескару», «Удинезе» потерпел поражение от «Эмполи».

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Болонья – Торино – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джемаили, 43; 2:0 – Джемаили, 83.

Дженоа – Кротоне – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 43; 1:1 – Чеччерини, 54; 2:1 – Окампос, 66 (с пенальти); 2:2 – Феррари, 74.

Палермо – Интер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мариу, 65.

Удаление: нет – Ансальди, 80.

Пескара – Сассуоло – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Матри, 1; 1:1 – Баэбек, 56; 1:2 – Пеллегрини, 65; 1:3 – Матри, 73.

Эмполи – Удинезе – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мчедлидзе, 82.

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