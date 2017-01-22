Серия А. «Интер» в меньшинстве обыграл «Палермо» и продлил победную серию до шести встреч и другие результаты

А ничего, что у Палермо тоже красная карточка.... ????
И какое меньшинство?
В матче 21-го тура Серии А «Интер» в гостях оказался сильнее «Палермо» – 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Жоао Мариу. Отметим, что миланский клуб доигрывал встречу в меньшинстве. Таким образом, «Интер» продлил победную серию до восьми матчей подряд во всех турнирах и до шести в рамках чемпионата Италии.
В других встречах тура «Болонья» дома благодаря дублю Блерима Джемаили обыграла «Торино», «Дженоа» и «Кротоне» устроили результативную ничью, два забитых мяча Алессандро Матри позволили «Сассуоло» победить «Пескару», «Удинезе» потерпел поражение от «Эмполи».
Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур
Голы: 1:0 – Джемаили, 43; 2:0 – Джемаили, 83.
Голы: 1:0 – Симеоне, 43; 1:1 – Чеччерини, 54; 2:1 – Окампос, 66 (с пенальти); 2:2 – Феррари, 74.
Гол: 0:1 – Мариу, 65.
Удаление: нет – Ансальди, 80.
Пескара – Сассуоло – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Матри, 1; 1:1 – Баэбек, 56; 1:2 – Пеллегрини, 65; 1:3 – Матри, 73.
Гол: 1:0 – Мчедлидзе, 82.