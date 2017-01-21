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    Петраков: «Губернатор пообещал начать выплату долгов «Томи» в ближайшее время»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил, что губернатор области Сергей Жвачкин пообещал начать погашение долгов перед игроками и сотрудниками сибиряков в ближайшее время. Напомним, зарплата в томском клубе не выплачивается с начала текущего сезона. Из-за проблем с финансами команду уже покинула большая группа игроков.

    «Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов. В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы «Томи» открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят.

    У нас с того года осталось всего восемь человек. Теперь нужно определяться с селекцией, какие будут планы у руководства по дальнейшему будущему команды – на этот год и на следующий. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что «Томь» не будет сниматься с этого чемпионата.

    Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было – был диалог только о сегодняшнем состоянии команды и закрытии долгов», – добавил он.

    После 17-ти туров «Томь» располагается на последней строчке в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 13:41
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