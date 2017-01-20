Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Переход Молло? «Зенит» теряет репутацию на европейском рынке»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с переходом из «Крыльев Советов» в «Зенит» полузащитника Йоана Молло. Напомним, «Сент-Этьен», за который ранее выступал француз, должен получить 50% суммы от трансфера. Сине-бело-голубые утверждают, что стоимость перехода составила 500 тысяч евро, в то время как французская сторона говорит о 3,2 миллиона.

    «Сейчас идет этот скандал, а в следующий раз к тому же «Зениту» или «Крыльям Советов» не будет со стороны европейских клубов ни веры, ничего. Они теряют репутацию на европейском рынке, вот и все. Может быть, в деньгах они сейчас и выиграли, но в репутационном плане и в перспективе проиграли. Для европейских клубов один скандал, другой скандал, третий скандал – ну, хорошо, просто не будет веры. А потом будем говорить о том, что это просто западные происки. Но это далеко не западные происки», – сказал Селюк.

    Добавим, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА, чтобы получить компенсацию от трансфера.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 20 января 2017, 23:12

      Нельзя потерять то, чего нет! Как были "The Nit", так и остались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 20 января 2017, 22:59

      в какой то мере - да.... все таки молло не халк и не витсель.. но и луческу нихера не маур.. умеет работать со вторым материалом, что в нашем чемпе равно чемпионству а в европе, как минимум ЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 20 января 2017, 22:15

      зато узнавать реальную сумму трансфера из газет это по европейски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      -fant- 20 января 2017, 21:36

      Да. Тут и не посвященному видно, что что-то в данном переходе не чисто. Думаю Селюк как минимум частично прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 20 января 2017, 21:31

      в европе жулики свои,и дела творят по круче,хватит уже им в рот смотреть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 20 января 2017, 21:24

      Крылья бы не отпустили Молло за 500 тыс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 января 2017, 20:33

      Уж кому-кому, а не Селюку об этом рассуждать со своей репутацией засранца!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 20 января 2017, 20:12

      Селюк- гав*юк! Везде лезет крыса.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 20 января 2017, 19:56

      Да Селюк здесь прав!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 20 января 2017, 19:48

      Как он достал !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11