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  • Селюк: «Переход Молло? «Зенит» теряет репутацию на европейском рынке»

Селюк: «Переход Молло? «Зенит» теряет репутацию на европейском рынке»

20 января 2017, 18:15
13

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с переходом из «Крыльев Советов» в «Зенит» полузащитника Йоана Молло. Напомним, «Сент-Этьен», за который ранее выступал француз, должен получить 50% суммы от трансфера. Сине-бело-голубые утверждают, что стоимость перехода составила 500 тысяч евро, в то время как французская сторона говорит о 3,2 миллиона.

«Сейчас идет этот скандал, а в следующий раз к тому же «Зениту» или «Крыльям Советов» не будет со стороны европейских клубов ни веры, ничего. Они теряют репутацию на европейском рынке, вот и все. Может быть, в деньгах они сейчас и выиграли, но в репутационном плане и в перспективе проиграли. Для европейских клубов один скандал, другой скандал, третий скандал – ну, хорошо, просто не будет веры. А потом будем говорить о том, что это просто западные происки. Но это далеко не западные происки», – сказал Селюк.

Добавим, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА, чтобы получить компенсацию от трансфера.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан
Комментарии (13)
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Par Mezan
1484927896
Погрязли в воровстве и обмане, отсюда - отсутствие положительных результатов. Питер, осадочек остаётся, как и недостроенный "Зенит-Кормушка"...Ничего личного, просто факты.
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Garrincha58
1484928568
Селюк или хохол или еврей ему до всего есть дело сидел бы себе на опе и не хрюкал
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Зэб
1484930047
Трансферы - темная сторона футбола.А такие как Селюк и другие зарабатывают на этом не плохо.Его наверно кинули.
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опус 2
1484930904
Как он достал !
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Hangeldi
1484931367
Да Селюк здесь прав!
Ответить
multi1984
1484932343
Селюк- гав*юк! Везде лезет крыса.
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mialkov
1484933627
Уж кому-кому, а не Селюку об этом рассуждать со своей репутацией засранца!
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sidul1
1484937083
в европе жулики свои,и дела творят по круче,хватит уже им в рот смотреть
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-fant-
1484937366
Да. Тут и не посвященному видно, что что-то в данном переходе не чисто. Думаю Селюк как минимум частично прав.
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Павелий
1484943158
Нельзя потерять то, чего нет! Как были "The Nit", так и остались.
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