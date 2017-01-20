Селюк: «Переход Молло? «Зенит» теряет репутацию на европейском рынке»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с переходом из «Крыльев Советов» в «Зенит» полузащитника Йоана Молло. Напомним, «Сент-Этьен», за который ранее выступал француз, должен получить 50% суммы от трансфера. Сине-бело-голубые утверждают, что стоимость перехода составила 500 тысяч евро, в то время как французская сторона говорит о 3,2 миллиона.

«Сейчас идет этот скандал, а в следующий раз к тому же «Зениту» или «Крыльям Советов» не будет со стороны европейских клубов ни веры, ничего. Они теряют репутацию на европейском рынке, вот и все. Может быть, в деньгах они сейчас и выиграли, но в репутационном плане и в перспективе проиграли. Для европейских клубов один скандал, другой скандал, третий скандал – ну, хорошо, просто не будет веры. А потом будем говорить о том, что это просто западные происки. Но это далеко не западные происки», – сказал Селюк.

Добавим, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА, чтобы получить компенсацию от трансфера.