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    Источник: «Фиорентина» проведет переговоры с «Зенитом» по Нету и Маурисио

    Два футболиста «Зенита» Луиш Нету и Маурисио попали в сферу интересов «Фиорентины». По информации источника, на следующей неделе стороны проведут переговоры по трансферам игроков. Ранее сообщалось, что в услугах Маурисио также заинтересованы «Ницца» и «Бордо».

    «Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской «Фиорентиной». Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету.

    На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством «Зенита» о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами», – заявили в агентстве, которое занимается делами обоих футболистов.

    Добавим, что ранее появилась информация, согласно которой тренерский штаб сине-бело-голубых во время зимнего трансферного окна намерен продать в другие клубы пять-шесть футболистов.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2017 17:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 20 января 2017, 22:58

      Нету нужно так отдать и еще денег заплатить, лишь бы не видеть его больше...

      0
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      Рейтинг: +806

      jet andy 20 января 2017, 20:30

      Надо было раньше Нету продавать, а сейчас вообще не вариант.

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 января 2017, 20:10

      Нету отдавайте.Маурисио оставьте.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 17:47

      Фиалки гранд? Нету за хорошие бабки можно сбагрить. Маурисио не впишется. Про французов молчат, больше денег с итальяшек хотят поиметь.

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