Источник: «Фиорентина» проведет переговоры с «Зенитом» по Нету и Маурисио

Два футболиста «Зенита» Луиш Нету и Маурисио попали в сферу интересов «Фиорентины». По информации источника, на следующей неделе стороны проведут переговоры по трансферам игроков. Ранее сообщалось, что в услугах Маурисио также заинтересованы «Ницца» и «Бордо».

«Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской «Фиорентиной». Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету.

На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством «Зенита» о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами», – заявили в агентстве, которое занимается делами обоих футболистов.

Добавим, что ранее появилась информация, согласно которой тренерский штаб сине-бело-голубых во время зимнего трансферного окна намерен продать в другие клубы пять-шесть футболистов.