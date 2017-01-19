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  • Голкипер «Краснодара»: «Назовите хотя бы одного, кто мог бы заменить Акинфеева»

Голкипер «Краснодара»: «Назовите хотя бы одного, кто мог бы заменить Акинфеева»

19 января 2017, 07:57
53

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем в России. По словам Синицына, у Акинфеева нет достойной замены в стране.

«Трудно спорить, что лучший вратарь России — это Акинфеев. Назовите мне хотя бы одного, кто мог бы его заменить в последние десять лет.

Новые молодые голкиперы? Вот по Селихову у меня вообще ноль вопросов. Сколько видел матчей, смотрел — у парня все получается. И уверенно играет, и тащит — мне он понравился. Лунев сыграл несколько ярких матчей, но совсем на короткой дистанции. Хотя если его покупает «Зенит» — значит это о чем-то говорит», — сказал Синицын.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Акинфеев Игорь Синицын Андрей Лунев Андрей Селихов Александр
Комментарии (53)
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terek-rizvan
1484801974
Я
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sergkrasnodar23
1484802492
Акинфеев вратарь среднего уровня. Единственно с большим опытом в сборной + видимо у него отличная психика, столько мячей пропускать.
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Михаил Шевченко
1484802988
Лучше уж Митрюшкина поставить или из Амкара молодого(забыл фимилию)
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ekip2025
1484803242
Джанаев и твой коллега Крицук
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bumer_moscow
1484803268
Назову одного.Маринато Гилерме.Он явно лучше Акинфеева.
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diktatop
1484807099
стока молодых талантливых дать шанс как дали в свое время Акинфееву, и ни кто не смотрел что он без опыта... дали шанс! а счас есть время готовимся еще год натаскался бы опыта в товарняках
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Zeff
1484807297
Акинфеев уже давно стал мифом. В сложных играх не выручает. А привозит запросто. Надо доверять Селихову, Джанаеву, Лунёву; а потом уже говорить тянут они или нет.
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КЁРТИС
1484809986
Ребров, Селихов, Джанаев, Лунев... да кого угодно, только не Конифея.
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Icemennn
1484812031
Не согласен. Был еще не так давно, согласен. Но после нескольких подряд "антисейвов" ясно, что его время прошло...
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turist82
1484813478
Лично я перестал уважать конифея...давно. После истории когда в него врезался Веллитон. Конифей тогда ныл как девчонка и вел себя как тряпка. Что резко контрастировало со следующей историей, когда Кержаков врезался коленом в лицо Андрею Диканю, и тот доигрывал матч с переломом лицевых костей черепа. И ни словом не пожаловался...получилось так, ну значит так получилось. Вот это мужик. А конифей - сопливая девчонка
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