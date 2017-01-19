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    Голкипер «Краснодара»: «Назовите хотя бы одного, кто мог бы заменить Акинфеева»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем в России. По словам Синицына, у Акинфеева нет достойной замены в стране.

    «Трудно спорить, что лучший вратарь России — это Акинфеев. Назовите мне хотя бы одного, кто мог бы его заменить в последние десять лет.

    Новые молодые голкиперы? Вот по Селихову у меня вообще ноль вопросов. Сколько видел матчей, смотрел — у парня все получается. И уверенно играет, и тащит — мне он понравился. Лунев сыграл несколько ярких матчей, но совсем на короткой дистанции. Хотя если его покупает «Зенит» — значит это о чем-то говорит», — сказал Синицын.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 07:57
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +79

      Giletka 19 января 2017, 20:12

      Что-то нет у Андрея амбиций (((

      Жаль, а то я надеялся, что после нервной игры Крицюка, он сможет себя проявить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 19 января 2017, 15:04

      Беленов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 19 января 2017, 14:05

      для чего это - можно подумать - проплачено

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 19 января 2017, 14:03

      балабол

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 января 2017, 12:59

      Тут про Диканя говорили. 16 сентября 2010 впервые со Спартаком сыграл в Лиге чемпионов: его команда победила «Марсель» со счётом 1:0, впервые за 10 лет не пропустив гола в этом турнире. Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сказал: «Какую оценку я поставлю Диканю? По десятибалльной системе? Тогда 11». Мужик - одним словом!

      1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 19 января 2017, 12:02

      Сам бы и заменил, незаменимых не бывает, ему скоро на пенсию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 19 января 2017, 11:51

      андрюша лукавит

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 января 2017, 11:11

      Лично я перестал уважать конифея...давно. После истории когда в него врезался Веллитон. Конифей тогда ныл как девчонка и вел себя как тряпка. Что резко контрастировало со следующей историей, когда Кержаков врезался коленом в лицо Андрею Диканю, и тот доигрывал матч с переломом лицевых костей черепа. И ни словом не пожаловался...получилось так, ну значит так получилось. Вот это мужик. А конифей - сопливая девчонка

      4
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > turist82 19 января 2017, 11:13

      Ты дурачек? Одно дело перелом кости лицевой, другое дело разрыв крестов.

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Mityai90 19 января 2017, 11:17

      Какая разница? И там и там - не было намеренной грубости. Игровой момент и неосторожность. Просто один повел себя как мужик, а второй - как сопляк

      4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > все_будет_AUDI 19 января 2017, 12:08

      Он в интервью жаловался на Веллитона. Хотя по видео было видно хорошо что намеренной грубости там не было. Максимум - неосторожность. Противно читать было

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > все_будет_AUDI 19 января 2017, 12:10

      А как Дикань, играл и не жаловался. Матч доигрывал с сотрясением мозга и переломом, с отеком на все лицо. Но он ни слова не сказал в адрес Кержакова. Игровой момент и все...всякое бывает. вот это мужик!

      2
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > turist82 19 января 2017, 12:17

      1) Это был 2 случай разрыва крестов, многие после этого заканчивают карьеру. 2) веллитон шел намеренно, это был не первый случай именно с Акинфеевым. 3) Ты сравниваешь совершенно 2 разные травмы.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Mityai90 19 января 2017, 12:35

      Пересмотри момент хотя бы... Оба смотрели на мяч а не друг на друга. Тупо столкнулись в воздухе. Травму получил от неудачного приземления. Опять же банальная неосторожность. Если кого то обвинять - тогда и Кержаков мог убрать ногу. Вполне мог. Но не заметил...мало ли. Никто его не обвинял вор всех смертных грехах... а о травмах..если после крестов можно закончить карьеру, то от черепно-мозговой можно умереть. Вспомни Сергея Перхуна...

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Mityai90 19 января 2017, 12:45

      Речь о поведении.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Mityai90 19 января 2017, 14:11

      не пизди - откуда ты можешь знать намеренно или не намеренно тогда пиши я так считаю - а то нашелся эксперт - а потом преследование Веллитона это разве красит наш футбол - не стыда не совести - это может только в кабинете устроить - молчал бы уж

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Mityai90 19 января 2017, 16:21

      Дело не в травме, а в поведении! На следующий день показывали игру из АПЛ (вот не вспомню кто играл), тоже был стык вратаря и нападающего запределами штрафной, по сравнению с которым, Велитон просто приласкал Акинфеева. Даже желтой не было показано. Да и у нас, будь на месте Акинфеева кто-то другой, может и штрафного не было бы зафиксировано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Robby75 20 января 2017, 09:15

      Хуй себе в жопу сунь.

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Robby75 20 января 2017, 16:02

      Какой же ты ущербный, в принципе как и 80% болельщиков свинарника.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 января 2017, 11:02

      Ребров играет великолепно в этом сезоне!

      -1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 января 2017, 11:02

      ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО!

      1
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