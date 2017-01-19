Голкипер «Краснодара»: «Назовите хотя бы одного, кто мог бы заменить Акинфеева»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем в России. По словам Синицына, у Акинфеева нет достойной замены в стране.

«Трудно спорить, что лучший вратарь России — это Акинфеев. Назовите мне хотя бы одного, кто мог бы его заменить в последние десять лет.

Новые молодые голкиперы? Вот по Селихову у меня вообще ноль вопросов. Сколько видел матчей, смотрел — у парня все получается. И уверенно играет, и тащит — мне он понравился. Лунев сыграл несколько ярких матчей, но совсем на короткой дистанции. Хотя если его покупает «Зенит» — значит это о чем-то говорит», — сказал Синицын.