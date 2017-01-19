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    Кубок Испании. «Сельта» выиграла на Сантьяго Бернабеу, «Реал» впервые проиграл с Васкесом в стартовом составе

    В первой встрече 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» на выезде обыграла мадридский «Реал». Первый гол в составе гостей забил Яго Аспас, но уже через пять минут паритет восстановил Марсело. Буквально в следующей же атаке в составе «Сельты» отличился Хонни Кастро, установив окончательный счет на табло.

    Данное поражение прервало удачную серию Лукаса Васкеса. На протяжении 24-х матчей, когда игрок выходил на поле в стартовом составе, «Реал» не проигрывал.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

    Реал — Сельта — 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аспас, 64; 1:1 – Марсело, 69; 1:2 – Кастро, 70.

    Календарь Кубка Испании

    Трагедия Лукаса Васкеса. Странное поражение «Реала» в кубковую ночь (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 01:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 января 2017, 21:43

      Начался спад....а у кого его не бывает?

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 19 января 2017, 11:51

      как так -то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 19 января 2017, 07:28

      Есть Данило - есть голы Реалу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 января 2017, 06:32

      Дааааа страновато !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 января 2017, 04:12

      Бывает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 19 января 2017, 01:55

      реал реальные пидерасты

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 19 января 2017, 01:17

      Варан браво! привез два гола...
      еще не понимаю зачем Зидан ставит в начале матча Асенсио и Васкеса, они не тянут, просто ничего опасного за час....
      Бензема тож молоток с 3х метров в пустые ворота непопал))))

      2
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty > Benifacto 19 января 2017, 07:45

      Асенсио Васкес Данило Бензема не уривень Реала..да и Варан не Пепе.Если оставить Роналду на скамейке эта команда будет чистый Атлетико

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Qadji Aleksandr ibn Kosty 19 января 2017, 11:44

      да не спорю, Пепе уже староват, да и Бензема не блещет...

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