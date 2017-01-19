Кубок Испании. «Сельта» выиграла на Сантьяго Бернабеу, «Реал» впервые проиграл с Васкесом в стартовом составе

В первой встрече 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» на выезде обыграла мадридский «Реал». Первый гол в составе гостей забил Яго Аспас, но уже через пять минут паритет восстановил Марсело. Буквально в следующей же атаке в составе «Сельты» отличился Хонни Кастро, установив окончательный счет на табло.

Данное поражение прервало удачную серию Лукаса Васкеса. На протяжении 24-х матчей, когда игрок выходил на поле в стартовом составе, «Реал» не проигрывал.

Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

Реал — Сельта — 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Аспас, 64; 1:1 – Марсело, 69; 1:2 – Кастро, 70.

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Трагедия Лукаса Васкеса. Странное поражение «Реала» в кубковую ночь (ВИДЕО)